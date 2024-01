Pampita eligió a Lali Espósito para una noche de pasión: qué dijo la cantante

Pampita participó de la última edición de Rumis, el nuevo programa de streaming encabezado por Juariu, Lizardo Ponce, Cachete Sierra, Lola y Diego Latorre, Zaira Nara y Leandro Saifir. Allí, la modelo aseguró que viviría una noche de pasión con Lali Espósito.

La jurado del Bailando recibió una consulta que la dejó entre la espada y la pared: “Tenes que elegir a una mujer del espectáculo para pasar una noche, o que te parezca linda o atractiva, le darías un beso”. “¿Si en algún momento me gustan las mujeres?”, preguntó la invitada.

Y sin vueltas, Pampita respondió “Lali”. Luego, aclaró: “Es una diosa, hot, debe ser bárbara en la cama, tiene pinta que es una bomba. No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres”.

Acto seguido, insistió: “¿La viste bailando en el escenario? Es diosa”. Lo que dejó a sus seguidores al rojo vivo fue que poco después, la cantante en cuestión enfrentó la propuesta.

“Che, díganle a Pampa que yo re estoy eh”, escribió Lali Espósito en Twitter. “Diosaaa”, agregó en la misma red social, acompañado de emojis y corazones.