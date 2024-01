La China Suárez y Lauty Gram: Fuerte pelea en Punta del Este

Con idas y vueltas. La China Suárez y Lauty Gram se convirtieron en noticia la semana pasada al protagonizar un tenso momento con la prensa en Punta del Este. Lo que pasó fue que la pareja estaba llegando a un show de David Guetta y, cuando quisieron bajar del auto, la prensa comenzado a rodearlos.

Así, molestos con los acontecimientos, Suárez y Gram decidieron no bajar del vehículo e irse del lugar. Entonces, después de esta incómoda situación, la pareja habría tenido una fuerte pelea. Ahora, el periodista de espectáculos en la radio y las redes Juan Etchegoyen brindó detalles sobre la escandalosa discusión que habría tenido la pareja luego del episodio con los periodistas: “Ustedes saben que el otro día se viralizó una situación que vivió la China Suárez con la prensa en Punta del Este. Tengo algunos datos para dar al respecto. Me dieron información en las últimas horas de ese detrás de escena y es por lo menos pintoresco lo que me aportaban. Hubo un entredicho entre la China y Lauty después de eso que pasó”.

“Al cantante no le gusta mucho la exposición y cuando vio que había algunos periodistas enloqueció adentro del auto de la China y, al parecer, provocó esa maniobra de Eugenia que no terminó en tragedia por pura suerte. Había trascendido que ella casi atropelló a una persona”, añadió.

Completando la información se supo que: “Lauty le habría pedido a la China en ese momento que los eluda y se vaya de ahí, a lo que ella sin dudar le hizo caso pero provocó toda una situación de tensión que terminó en un entredicho me decían. Nada grave pero intercambiaron algunas palabras”.

"’No enloquezcas más' y 'vas a tener que acostumbrarte a esto’ habrían sido algunas de las palabras y el consejo de Eugenia a Lauty después de lo qué pasó en Punta del Este”, aseguraron también desde los medios especializados.