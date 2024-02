Sueños robóticos bolivianos

El mundo digital tiene que ver mucho con los sueños, las aspiraciones, la fantasía, no importa si se vive en Sillicon Valley o en el altiplano boliviano. En Achocalla, a 15 kilómetros de La Paz, Roly Mamani ha hecho que la palabra robot no sea algo que solamente vean los niños y adolescentes de la zona en las películas y la televisión. En su museo, el “Robotics Creators Bolivia”, Mamani explica el desarrollo de la tecnología, mientras sueña con crear un “centro de desarrollo biónico”. Los robots exhibidos, más de un centenar, van desde modelos competitivos o de lucha hasta animatrónicos, inspirados en “Ironman”, “Chappie”, “Wall-E” o el temido T-800 de “Terminator”. Pero a lo que este visionario boliviano dedica más tiempo en su explicación es a las prótesis robóticas para personas, entre estéticas, mecánicas y robotizadas. La imaginación no tiene límites, y Roly lo sabe. ¡Desde Achocalla hasta el infinito!