El Gobierno ratificó los recortes al salario docente

El Gobierno Nacional y los gremios de docentes siguen extendiendo las distancias en torno a los salarios del sector en todo el país y del intercambio ya se avisora un conflicto con huelga en el inicio del ciclo lectivo 2024.

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó ayer que el Gobierno “está evaluando” la posibilidad de convocar a una paritaria docente nacional, aunque aclaró que todavía “no hay ninguna definición al respecto” pese a que los gremios del sector educativo advirtieron que peligra el inicio de clases si la negociación salarial no se lleva a cabo.

Además, indicó que, “en principio, la Nación no va a transferir” a las provincias los recursos económicos correspondientes al Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque “considera que hoy no tiene existencia, no existen”, afirmó.

“Se está evaluando, (pero) aún no hay ninguna definición al respecto”, respondió Adorni cuando fue consultado sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente, reclamada desde la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).

El vocero del presidente Javier Milei indicó que “cada jurisdicción” del país “es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores” porque “los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”.

Al respecto, entonces, consideró que “la paritaria docente nacional no es tal, no existe”, aunque se trata de una negociación que “es relevante” para el Gobierno, y afirmó: “Los salarios dependen de los gobernadores”.

Adorni, en tanto, expresó que “independientemente de la discusión salarial”, el Gobierno “siempre va a promover que se cumplan los días de clases”, que la última asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), llevada a cabo en noviembre pasado, fijó en “al menos 190” para el calendario escolar 2024.

La Ctera, uno de los gremios que agrupa a los docentes a nivel nacional, advirtió hoy que “peligra el inicio de clases” y reiteró su pedido al Gobierno para la “urgente convocatoria” a la paritaria nacional docente, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo en todo el país.

Además, la secretaria General de esa entidad, Sonia Alesso, exigió al Ejecutivo “el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y que envíe los recursos económicos a las provincias para el FONID”.

Los gremios educativos sostuvieron en los últimos días que “sin el envío de los fondos del incentivo docente se compromete la negociación paritaria a nivel nacional y provincial”.

Lo mismo advirtieron los gobernadores, quienes, por medio de sus ministros de Educación, reunidos en el Consejo Federal de Educación, firmaron un documento dirigido a la Casa Rosada donde reclamaron certezas respecto del fondo que, destacan, por ley debe pagar el gobierno nacional.

En un escrito, los funcionarios educativos le recordaron al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, que el fondo representa alrededor de un 10 por ciento del salario del personal docente de todo el país.

Si bien el sistema educativo argentino está organizado en jurisdicciones provinciales que actúan con autonomía, en los últimos años se tendió al establecimiento de un piso básico salarial. Para eso, la Nación enviaba fondos en forma mensual y a la vez sostuvo y actualizó en forma periódica el Incentivo Docente, un adicional creado en 1998, medio de un extenso conflicto.