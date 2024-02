Alcaraz está en semis y a Etcheverry se le escapó

El tenista platense Tomás Etcheverry tuvo que retirarse del Argentina Open por problemas musculares que empezaron a afectarlo promediando el partido ante el chileno Nicolás Jarry. De esta manera n o podrá estar en la definición.

En el primer set jugó de igual a igual y ganó 6-4. Pero luego empezó a sentir dolores y al no poder quebrar en el cuarto juego cayó 7-5 y se retiró. Mostró gran coraje para dar pelea cuando estaba al frente pero luego entendió que lo mejor era cuidar su físico ante una posible lesión.

Por su parte el español Carlos Alcaraz, máximo favorito al título y campeón vigente, avanzó a las semifinales tras imponerse al italiano Andrea Vavassori por 7-6 (7-1) y 6-1.

Alcaraz, nacido en Murcia y segundo en el ranking mundial de la ATP detrás del serbio Novak Djokovic, acabó con las ilusiones de Vavassori (152) en una hora y 40 minutos.

En el inicio del partido, Vavassori no tenía nada que perder y jugó muy suelto, con muchos cambios de ritmo y variedad de golpes, así llegó a estar 5-4 arriba y 30 iguales, y más tarde 6-5 y 30 iguales.

El simpático italiano de gorrita roja al revés estuvo dos veces a dos puntos de ganarle un set al número dos del planeta, seguramente más de lo que imaginó cuando llegó a Buenos Aires para jugar el cuadro de dobles junto a su compatriota Simone Bolelli y de paso se anotó en la clasificación para el de singles.

Alcaraz, un tenista de otra dimensión, se dio cuenta de que para ganar cada punto iba a tener que esforzarse, que no sería sencillo, por eso ajustó su derecha y comenzó a jugar más angulado para torcer el rumbo del partido.

LA OTRA SEMIFINAL ENTRE ARGENTINOS

El tenista rosarino Federico Coria ratificó su excelente momento al instalarse en las semifinales del Argentina Open, luego de una actuación impecable que le permitió doblegar al bonaerense Sebastián Báez por 6-1 y 6-4 en el cruce de los cuartos de final.

Coria, ubicado en el puesto 106 del ranking mundial de la ATP, demoró una hora y 28 minutos para eliminar a Báez (30) ante unas 3.500 personas que presenciaron el partido en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, que hasta tuvo duelo de hinchadas durante todo su desarrollo.

El rosarino de 31 años, quien también había sido semifinalista la semana pasada en el Córdoba Open, enfrentará hoy no antes de las 16 horas por un lugar en la final a otro argentino, Facundo Díaz Acosta (87), quien se instaló entre los cuatro mejores del ATP porteño al vencer previamente al serbio Dusan Lajovic (58) por 6-4 y 6-3.

En dobles la agenda será la siguiente: desde las 13:30 en la cancha Guillermo Vilas jugarán Horacio Zeballos (Argentina) y Marcel Granollers (España) vs. Marcelo Melo (Brasil) y Matwe Middelkoop (Países Bajos). Y no antes de las 15, en la cancha 2, Simone Bolelli (Italia) y Andrea Vavassori (Italia) vs. Nicolás Barrientos (Colombia) y Rafael Matos (Brasil).