Paro de trenes: cuándo comienza y cómo afectará a La Plata

Este miércoles 21 de febrero habrá paro de trenes durante 24 horas en todo el país. Comenzará a las 00 hs de la jornada y afectará a las líneas ferroviarias a nivel nacional, incluidas La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y la zona del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

La medida gremial se dispuso frente a “la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante”. Desde el sindicato La Fraternidad señalaron que la inflación mencionada por el Indec entre diciembre y enero “deterioran los haberes causando daños irreparables” a los trabajadores.

Unión Ferroviaria se sumará al paro

El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF) seccional Oeste-Haedo del Ferrocarril Sarmiento, Rubén 'Pollo' Sobrero, anunció hoy que su filial se sumará al paro anunciado para el próximo miércoles por los maquinistas de La Fraternidad y subrayó que "los trabajadores estamos atravesando una de las peores caídas del salario, al mismo nivel que en el 2001".

"Queremos que todos los gremios acompañen porque nos parece ridículo que la discusión del salario quede en manos de un gremio, cuando somos cuatro los que representan a los trabajadores del sector", aclaró Sobrero.

En ese sentido, dijo que "hay una discusión interna dentro del movimiento ferroviario que es clara, porque hay gremios que miran para otro lado y los trabajadores estamos atravesando una de las peores caídas del salario", en un contexto en el cual "la pobreza aumentó al 57% mientras que es probable que ese dato suba porque se va a empezar a sentir las consecuencias de los tarifazos".

Sobrero manifestó por Radio Provincia que "nuestros salarios están al mismo nivel que en el 2001 cuando estalló todo por los aires, por lo que consideró que hay motivos de sobra para una medida de fuerza".

A la vez, resaltó la importancia de la unidad del movimiento obrero que, cuando se conforma, constituye "una barrera impasable ante el ataque de cualquier gobierno".

En tal sentido, recordó que "de los 636 artículos de la Ley Ómnibus, no había uno solo que vaya a favor de los trabajadores y la clase media", y lo calificó como "un plan de negocios para que ganen los grandes empresarios".

Indicó que la victoria de Javier Milei se trató de "una estafa electoral porque en la campaña dijo que el ajuste lo iba a pagar la política y no los trabajadores", y remarcó que "es justo que los trabajadores respondamos de la forma en que lo tenemos que hacer, ya que no puede ser que la variable de ajuste para pagar la deuda externa sea siempre el salario de los laburantes. Los 45 mil millones de dólares que tomó Mauricio Macri con el FMI no entraron a la Argentina, es una deuda ilegal e ilegítima".