Angustiante mensaje de Gianinna Maradona luego de ser víctima de un robo

Sin dudas, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe preocupó con un mensaje en donde explicó el momento por el que está pasando, y aunque intenta mantener su vida alejada de las redes sociales, cada tanto Gianinna Maradona las utiliza para poder expresar algunos sentimientos. Así, la empresaria de indumentaria compartió un posteo por medio de su cuenta de Instagram en donde se mostró muy triste tras ser víctima del robo de su teléfono celular, en el cual tenía varios datos importantes.

“Me robaron el celular el martes y perdí todo porque no recuerdo ninguna contraseña, ¡ninguna!”, comenzó explicando la joven y luego siguió: “Lo que más me dolió es perder la estampita de mi viejo, la foto 4x4 de Ben y los stickers que tenía en la funda”.

Luego, con resignación expresó. “Ojalá lo vendan y les sirva más de lo que me servía a mí”, dijo y luego advirtió: “Todavía estoy sin WhatsApp y sin número de teléfono”, les explicó a sus fans.

Por último, Maradona remarcó: “Instagram no me dejaba recuperar mi contraseña tampoco. Me ponía que mi usuario no existía y Fierita Catalano me salvó la vida”, comentó y finalizó: “Gracias, te queremos”.

Claro está que, este mensaje preocupó a varios de sus seguidores, quienes siempre están atentos a cada uno de los posteos que hace la hija de Diego, quien también en un momento usó las redes para contar que se había separado de Daniel Osvaldo.