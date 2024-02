Crece la cifra de ladrones muertos en violentos casos de inseguridad

El delito y la violencia que se están viviendo en la Provincia de Buenos Aires parece no tener límites, por el contrario, ni siquiera se avizoran perspectivas de arreglo a corto plazo. El crimen del jefe de Seguridad de La Matanza, Roberto Eduardo Mac Donald, baleado a sangre fría por motochorros en medio de un robo hace poco más de 72 horas, no solo reveló la amplitud del drama, sino que es un emergente de la dura situación que atraviesa el Conurbano bonaerense, donde los datos de inseguridad no han hecho más que crecer en los últimos años.

Esta situación de emergencia social que viven algunos sectores del Gran Buenos Aires, se gestó durante décadas y, a pesar de que preocupa a los principales referentes políticos, no pudieron encontrar un camino de solución. Y un indicador indirecto de un ascendente nivel de violencia en la actualidad, puede encontrarse en las cifras de ladrones abatidos en enfrentamientos con policías. En ese caso, según un relevamiento de este diario, en los últimos 10 días se registró ocho delincuentes muertos en territorio provincial durante tiroteos con personal de fuerzas de seguridad.

La mayoría de esas situaciones se generó cuando ladrones intentaron robar a policías -tanto bonaerenses como federales y porteños-, en momentos en que estos estaban de franco y sin uniforme. Sirve esa circunstancia para definir la locura de los actuales enfrentamientos callejeros en el Conurbano.

Un dato no menor, en estos episodios no aparecieron registros de los llamados casos de “gatillo fácil”, ya que, según los investigadores, todos los hechos se vivieron en un contexto de “legítima defensa” bajo una creciente violencia delictiva.

Esto además enmarca a los parámetros del actual Gobierno Nacional, que el pasado 8 de febrero relanzó el protocolo para que las fuerzas de seguridad puedan utilizar armas de fuego para prevenir fugas en delitos peligrosos.

Si bien en una primera etapa, se autorizó el uso de armas largas para Prefectura, Patricia Bullrich, titular de la cartera de Seguridad, dejó en claro que su idea es abarcar a todas las fuerzas.

Por si fuera poco, la cifra de delincuentes abatidos en el Conurbano tiene un impacto mayor al considerarse, tal como viene reflejando EL DIA, que en los últimos meses la lista de muertes de víctimas de la inseguridad sigue creciendo y generando temor entre sus pobladores. También queda a la vista con la repetición de sangrientos tiroteos entre policías y ladrones.

Motochorros baleados

El último registro de ladrones abatidos ocurrió en Quilmes. De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, un policía bonaerense se resistió el pasado miércoles al robo de su moto y mató a los dos delincuentes que intentaron asaltarlo en la zona sur del Conurbano.

El hecho se registró en las inmediaciones del cruce entre Camino General Manuel Belgrano y calle 855, a dos cuadras de la rotonda de Monteverde, en la localidad de Villa La Florida, a metros del límite con Florencio Varela.

Voceros judiciales y de la fuerza informaron que el joven agente pertenecía a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía bonaerense y que se encontraba franco de servicio y vestido de civil.

También detallaron que estaba detenido en aquella esquina a bordo de su moto, cuando fue interceptado por dos delincuentes, de 18 y 20 años, que lo intimidaron para sustraerle el rodado.

Ante esa situación, el policía se identificó como tal, extrajo su arma reglamentaria y le efectuó cuatro disparos a ambos asaltantes, quienes resultaron heridos y escaparon a la carrera.

Finalmente, ambos sospechosos fueron hallados tendidos en el suelo a pocas cuadras del lugar, uno de ellos con al menos una herida de arma de fuego en el tórax, y el otro con un impacto de bala en el omóplato, informaron las fuentes.

Los otros casos

El último miércoles murió un motochorro que había sido baleado cuando intentó robarle a un policía en Florencio Varela. Se trata de Facundo Bosoms, de 21 años, quien el martes había sido trasladado al Hospital Mi Pueblo por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) con una herida de bala en la cabeza y otra en la pierna derecha.

A raíz del fallecimiento, la carátula de la causa, que inicialmente había sido de “tentativa de robo”, cambió a “homicidio”. En el caso interviene el fiscal Darío Provisionato, de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Florencio Varela, quien a partir de los primeros elementos de prueba recabados en la investigación consideró que el policía actuó en legítima defensa.

En tanto el 17 de febrero un agente de la Policía Federal (PFA) mató a balazos a dos adolescentes que presuntamente lo abordaron con intenciones de robarle el auto. Sucedió en la localidad de Loma Hermosa, en el partido de San Martín. Los jóvenes que resultaron muertos a tiros tenían 17 años.

El 16 de febrero un efectivo de la Bonaerense se defendió a los tiros de una banda de ladrones adolescentes que intentó ingresar a robar en su casa de la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, y un sospechoso de 17 años falleció tras la balacera. El 11 de febrero, un sargento bonaerense que trabajaba como chofer para una aplicación de viajes mató de un disparo a uno de los tres presuntos delincuentes que intentaron robarle el vehículo en Quilmes. Un día después en Merlo, un agente que se encontraba de franco mató a un motochorro.

La mayoría de los casos trágicos se registró cuando intentaron asaltar a policías de franco