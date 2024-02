Gran Hermano 2023: Isabel, sancionada por hablar de más a Lisandro ¿Cómo fue?

Sabido es que, Isabel De Negri reingresó el domingo a Gran Hermano habló de más, dio información a Lisandro Navarro y fue sancionada. Así de simple.

"Alejate de la cocina. Acordate de la película 'No todo es lo que parece'. Pero usá la cabeza, por favor te lo pido... Pero es que es un mensaje. Mirame...", fue lo que le dijo Isabel a Lisandro y además le menciona a "Mili", su novia. "No te metas en kilombo", responde "Licha" para que no siga la conversación. "La info que tenés vos es un arma de doble filo", le dice luego el participante.

"Hoy a la mañana acudiste al confesionario luego de una charla con Lisandro que podría ser interpretado como información que no podías dar. Me tomé el trabajo de revisar esa charla y advertí que tu intención fue darle una información del afuera", le dijo el dueño de la casa para sorpresa de la participante que quedó callada y atenta a lo que le decía.

Y entonces GH siguió con seriedad: "Te comunico Isabel que cometiste un grave error, una grave falta". Así, sabiendo de las prohibiciones que tenía Isabel para entrar a la casa de Gran Hermano, el Big le remarcó tajante: "Decidiste transgredirla, peor aún haciendo mímica con los labios para que yo no me diera cuenta". Y claro está llegó la sentencia: "Debido a esta desobediencia te informo que ya estás nominada. No podrás votar ni ser salvada por el líder de la semana. Además, te advierto que estaré prestando atención a tus conversaciones. Si vuelve a suceder, tomaré medidas más severas. Esta es mi última advertencia", le dijo el dueño de casa de manera tajante.

Finalmente, Catalina Gorostidi, que volvió filosa para intentar convertirse en líder del juego, tiró fuerte: "Que se caigan las caretas", dijo y se llamó a silencio.