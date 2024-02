Sorpresas que hicieron ruido en la Copa Davis

Están los dieciséis equipos clasificados para la serie final de la Copa Davis 2024. El último en sacar el boleto fue Chile, que debió esforzarse al máximo para derrotar a Perú -tuvo que forzar un quinto punto con Nicolás Jarry, número 20 del mundo, entre los singlistas-, en Santiago.

Cabe recordar que Argentina con alta dosis de sufrimiento pudo eliminar a Kazajistán, donde Sebastián Báez (25) logró el último punto de la serie frente a Dmitry Popko (358) en el tie-break en el tercer set y tras sortear dos match point.

Seba Báez junto a Francisco Cerúndolo (22), Tomás Etcheverry (28) y el dobles conformado por Andrés Molteni y Machi González (la pareja número 23 del mundo) con la capitanía de Guillermo Coria llegó a esta instancia de Finales que reportará un buen dinero a las flacas arcas de la Asociación Argentina de Tenis, ya que le reportará US$ 250.000; mientras que los jugadores se repartirán medio millón de dólares, según los datos oficiales de 2023.

Una de las principales sorpresa se encargó de darla Eslovaquia que dejó afuera a Serbia con un contundente 4 a 0 a su favor. Claro que el equipo serbio no contó con el número uno del mundo, Novak Djokovic.

Por su parte, Bélgica eliminó a Croacia (3-1). En el equipo croata no tuvo a su principal figura: Borna Coric (37), ya que prefirió jugar en Francia, el ATP 250 de Montpellier donde perdió la final frente al kazajo Aleksandr Búblik (27).

A todo esto, Brasil accedió por primera vez en la historia a las finales de la Copa Davis, El equipo brasileño, con Thiago Monteiro como principal figura, eliminó como visitante a Suecia (3-1), en la ciudad de Helsingborg.

El resto de los clasificados fueron: Canadá (3-1 vs Corea del Sur), Alemania (3-2 vs Hungría), Países Bajos (3-2 vs Suiza), República Checa (4-0 vs Israel), Estados Unidos (4-0 vs Ucrania), Finlandia (3-1 vs Portugal) y Francia (4-0 vs Taiwán).

Además tenían un lugar en la finales Italia (último campeón), Australia (finalista) y los invitados: Gran Bretaña y España.

En los próximos días el azar dividirá a los 16 equipos clasificados en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno que en distintas sedes, que se deberán establecer en ciudades europeas con condiciones de canchas rápidas.

Sin confirmaciones sobre dónde se jugarán, lo que si se conocen son las fechas: entre el 10 y el 15 de septiembre. Los rumores hablan de que Bolonia (Italia), Valencia (España) y Manchester (Inglaterra) serían tres de las cuatro sedes, aunque restaría elegir la cuarta.

Si se confirma esta información, Gran Bretaña, España e Italia estarán en zonas separadas y los restantes clasificados se distribuirán en diferentes bombos por el ranking antes de ser sorteados.

Las finales se disputarán en Málaga, por tercera vez consecutiva, sin fecha confirmada pero serán en noviembre. Allí se reunirán los ocho mejores del Grupo Mundial, de donde se clasificarán los dos mejores de cada grupo y luego se ordenarán en un cuadro desde cuartos de final. Los partidos se jugarán al mejor de tres, con un partido de dobles y dos de singles, y a eliminación directa.