Messi lamentó el enojo en Hong Kong: “Tenía un edema en el aductor”

Lionel Messi rompió el silencio luego de no haber participado en el amistoso de Inter Miami en Hong Kong, que generó el enojo de los hinchas del país asiático por su ausencia. Tanto él como Suárez, no estuvieron presentes en la victoria por 4-1 a un combinado de estrellas locales, lo que generó que el equipo de Martino se fuese del estadio con un fuerte abucheo.

Muchos hinchas se mostraron decepcionados por no ver a Messi, luego de haber pagado 125 dólares por las entradas. Además varios rompieron su foto en las distintas publicidades que había del encuentro en las calles y hasta exigieron un reembolso.

Luego del malestar, Messi habló en conferencia en la antesala al amistoso ante el Vissel Kobe de Japón y se lamentó no haber podido complacer con algunos minutos a los hinchas de Hong Kong.

“La verdad es que fue mala suerte que no pude estar en el día del partido de Hong Kong”, expresó ante los medios japoneses. Y detalló que fue lo que le pasó: “Me había hecho una resonancia y salió que tenía un edema en el aductor, pero no era una lesión”, señaló.

Cabe destacar, que la molestia la sintió en el amistoso ante el Al-Hilal, donde fue reemplazado a minutos del final donde el equipo de Miami perdió 4-3. Después, ante Al-Nassar en Arabia Saudita donde su equipo perdió 6-0, ingresó en el complemento y jugó solo ocho minutos.

“Lamentablemente, cosa del fútbol, en cualquier partido puede pasar que podemos tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong. Es una lástima porque siempre quiero participar, quiero estar, sobre todo en estos partidos que viajamos tan lejos y la gente está ilusionada por ver los partidos nuestros”, manifestó.

Además abrió la puerta para que en un futuro, el Inter Miami pueda jugar un nuevo amistoso en Hong Kong, para que los hinchas puedan verlo presente: “Ojalá podamos volver y podamos jugar un partido en Hong Kong”.

Hoy, a partir de las 7, el Inter Miami cerrará su gira por Asia ante el Vissel Kobe, el último campeón japonés. La presencia de Messi es una incógnita y podría ser resguardado.

“No sé si pueda (jugar) o no, pero me siento muchísimo mejor y me siento con muchísimas ganas de poder hacerlo”, declaró ayer Messi.

Las entradas para el partido en Japón tuvieron un valor de 10.000 a 200.000 yenes (68 a 1.360 dólares).

Luego del partido, el Inter Miami volverá a Estados Unidos, de cara al último amistoso antes del inicio de la MLS. El 15 de febrero, el elenco estadounidense se medirá ante Newell´s, en un partido que será especial para el capitán argentino. El encuentro se jugará en el DRV PNK Stadium.

Cabe destacar que no fueron buenos los resultados del equipo dirigido por Martino en esta pretemporada, ya que solo pudo ganar en Hong Kong.

“La verdad fue lástima, porque siempre quiero participar, quiero estar, sobre todo en estos partidos que viajamos tan lejos”

Después fueron todos resultados dispares: 0-0 con El Salvador, 0-1 con Dallas, 3-4 ante Al -Hilal y 0-6 ante Al-Nassr. El Inter Miami se prepara para arrancar la temporada de la MLS estadounidense el 21 de febrero.

¿QUE HARÁ LA LEPRA?

Si bien no hay información oficial, Newell´s podría posponer algunos de los encuentros de la Copa de la Liga por el amistoso ante Inter Miami, que se jugará el jueves 15 de febrero. El lunes 12 recibirá a Racing en Rosario, mientras que el lunes 19 visitará a Estudiantes en UNO.