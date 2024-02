Viviana Canosa aclaró los rumores de romance con Carlitos Páez Vilaró

Ahora, la conductora volvió a convertirse en noticia luego de ser conectada sentimental al artista uruguayo, Carlitos Páez Vilaró. Así, no dudó en esclarecer cómo se encuentra su corazón: “Él, verdaderamente es un personaje muy importante, en Uruguay y también acá, en Argentina, y estuvo en boca de todos estos últimos meses por una película”, señalaron en la tele, al tiempo que agregaron: “Bueno, está nominado a los premios Oscar” tras el logro de la película "La sociedad de la nieve" que se estrenó en Netflix el 14 de diciembre de 2023 ya que competirá en la ceremonia por la categoría "Mejor película internacional" el próximo 10 de marzo.

Asimismo, los programas del ambiente comentaron: “Colegas de Uruguay nos aseguraron que el yerno de Carlitos Páez ya andaba contando que él estaba con Viviana”.

Y como no podía ser de otra manera, por su parte Viviana encendió la luz para ir aclarando: “Estoy muy feliz y con proyectos. Todas las fotos las publiqué en mis redes pero no inventen, por favor”, señaló, para agregar que: “Nada que ver. No salí ni con Lacalle Pou ni con Carlitos Páez Vilaró. No estuve con ninguno de los dos ni estaré. No hay nada que ocultar, Carlitos es lo más y es un amigo, y me da vergüenza tener que aclarar porque nada que ver”, cerró de manera contundente la periodista Viviana Canosa.