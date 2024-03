Imputaron y allanaron al “matagatos” de La Plata

Aún en medio de las repercusiones y la indignación que despertó el caso de un vecino de La Plata denunciado y filmado mientras le disparaba a un gato que hacía sus necesidades en el patio de su casa, en las últimas horas el suceso finalmente derivó en un operativo policial bajo una causa judicial.

Tal como informó EL DIA, todo sucedió el último martes en un domicilio ubicado en la intersección de 2 entre 47 y 48. La secuencia fue registrada por una mujer, de nombre Miriam, que luego compartió el video en las redes sociales. El repudio fue unánime. En este contexto ayer se montó un allanamiento en la vivienda del denunciado.

Según revelaron fuentes policiales, en el domicilio del “matagatos” se encontró un rifle de aire comprimido calibre 5.5 mm., marca Fox, modelo Ranger; y una jaula (que usaba como trampa para felinos) de metal color negra de unos 90 centímetros de largo por 40 centímetros de alto por 30 de ancho.

Estos elementos fueron secuestrados por los agentes de la comisaría Primera. En medio del operativo que causó enorme revuelo en la zona, se notificó al acusado de 45 años y fue imputado por infringir la Ley N° 14.346 de maltrato animal. Vale destacar que el implicado fue trasladado a la seccional pero quedó en libertad horas después de las actuaciones correspondientes.

El caso lo investiga Betina Laki, titular de la Unidad Fiscal N° 2 de La Plata, e intervino también el Juzgado de Garantías N°4.

Cabe recordar que el hombre acusado se acercó al gato con un rifle, se agachó y le disparó varias veces a muy pocos centímetros de distancia. Al final, el animalito huyó aterrado. El hecho podría haber quedado impune, pero desde un edificio lindero, alguien estaba observando y registrando la situación.

Afortunadamente, el gato sobrevivió, pero quedó herido. Los rescatistas lo llevaron a la veterinaria, donde se le realizaron radiografías para evaluar la gravedad de las heridas. Con esta evidencia y un certificado del profesional, el vecino denunció el hecho en la comisaría.

“El animal está fuera de peligro. Aún no tenemos claro si las imágenes blancas que se ven en las radiografías son cinco balines o uno que se fragmentó en cinco partes. Por el momento, los veterinarios decidieron no extraérselas. Solo lo harán si se complica su estado de salud”, explicaron los investigadores.

Por su parte vecinos de la zona, quienes ayer en medio del allanamiento que se llevó a cabo se reunieron en la cuadra para repudiar e insultar al acusado, también contaron que no es la primera vez que esta persona le dispara a los animales. “Varios vecinos aseguraron que es una situación recurrente. Lo hace con frecuencia porque odia a los gatos”, agregaron.

“No podía creer lo que estaba viendo. Lo que pasa es que al principio no sabía a qué le disparaba. Cuando vi que era un gato, casi me muero”, reveló Miriam, la mujer que filmó e hizo viral el video del maltrato al gatito, que revelaron que es macho y no tiene dueño.