Confirmado: Rolando Barbano y Marina Calabró blanquearon el romance

Luego de un tiempo, los periodistas decidieron hablar sobre su vínculo en una charla por la radio. Así, Rolando Barbano y Marina Calabró confirmaron su romance. La pareja rompió el silencio en una charla con Jorge Lanata:

Entonces, después de semanas de mantenerse hermética sobre el tema, Marina Calabró se lanzó a aclarar lo que ocurría con su colega: “Se lo voy a contestar como se contestan estas cosas en el mundo del espectáculo y usted me va a odiar por lo que le voy a decir, pero es un título hermoso”. Acostumbrado al medio, Lanata disparó: “¿Nos estamos conociendo?”. “¡Sí!”, admitió Calabró a pura carcajada.

Por su parte, Rolando agregó: “Es gracioso porque ayer hablaba con Calabró, porque me entrevistaron y me preguntaron qué éramos con Marina. Yo les dije que compañeros de trabajo. ¿Qué le voy a decir? ¿“Nos estamos conociendo”? Si la verdad es que nos conocemos como compañeros desde hace un montón. Es media absurda la respuesta. No sé si aclaré”, dijo Barbano.

Finalmente, el periodista de policiales confesó que prefiere que la relación no tenga un título: “No ponemos etiquetas, porque usted sabe cómo somos los jóvenes...”. “La pregunta del piberío sería: ‘¿están saliendo?’”, repreguntó una de sus compañeras de piso. “Sí”, aseguró Calabró.