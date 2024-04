Nadal debuta en Madrid, pero duda de estar en Roland Garros

Rafael Nadal (512) hará hoy su presentación en el Masters 1000 de Madrid enfrentando a un joven estadounidense de 16 años: Darwin Blanch (1028), que recibió un Wild Card (invitación especial) de parte de los organizadores del certamen.

El partido, que se jugará en el tercer turno de la cancha de polvo de ladrillo del Manolo Santana Stadium, se pondrá en marcha cerca del mediodía de nuestro país.

En lo que tiene que ver con Darwin Blanch nació el 28 de septiembre en Florida. Se crió en el “mundo”. Vivió en Tailandia hasta los ocho años antes de mudarse a Argentina junto al resto de su familia donde estuvo radicado cuatro años.

En Sudáfrica estuvo otros cuatro años antes de regresar a Orlando. Claro que no fue su punto final de su amplio derrotero. Ahora se encuentra radicado en España, sitio en el que fue parte de la academia de Juan Carlos Ferrero, en Alicante.

Tiene 1,90 metros de altura y el saque es uno de sus fuertes (supera los 210 km/h). Si bien es zurdo, lo que le agrega un extra a su drive, también cuenta con una excelente derecha. Se destacan sus buenos movimientos desde el fondo, su resistencia y la alta agresividad en su estilo de juego. Esto le otorga mucha presencia en la cancha. Una particularidad, es que por el parecido físico, muchos lo comparan con su compatriota Ben Shelton (15).

Volviendo a Nadal, en la conferencia de prensa que realizó en la previa del M1000 de Madrid, Nadal encendió las alarmas con respecta a su presencia en Roland Garros. “Si se puede, se puede. Si no se puede, no se puede. De verdad, no voy a jugar en París como estoy hoy. Si hoy fuese Roland Garros, yo no salgo a la cancha. Esta es la realidad”, se sinceró el mallorquín.

Aunque después Nadal luego afirmó que, en caso de perderse el segundo Grand Slam del año, no sería el adiós de su carrera. “No se va a acabar el mundo con Roland Garros. Aunque ha sido el torneo sin ninguna duda más importante de mi carrera. Pero bueno, no quiere decir que si no juego el Abierto de Francia se acabe todo. Están los Juegos Olímpicos por delante, hay diferentes formatos en los que se pudiera jugar y que me podría hacer ilusión”, expresó sobre los Juegos de París 2024, que disputarán entre el del 26 de julio al 11 de agosto.