"Sigue libre porque...": la reacción con la "Toretto" de los familiares del hombre que murió atropellado en La Plata

El escrito que los abogados de Felicitas Alvite (20), la tiktoker conocida como “La Toretto” y acusada de haber atropellado y matado a Rubén Walter Armand en La Plata, indignó a la familia de la víctima en su pelea por obtener justicia.

“Seguimos escuchando más mentiras. La única razón por la que no está presa es porque su familia tiene buenos contactos y está bajando mucha plata”, escribió Milton, hermano mayor del motociclista, en sus redes sociales.

En una historia en Facebook, el hombre mencionó que Alvite “se negó al test de alcoholemia” y planteó: “Seguro venía borracha y drogada. Sino, no te negarías”. También desestimó la versión que impulsa la defensa sobre que la imputada no conocía el recorrido, y que al momento del impacto intentaba ponerse a la par de otra conductora que la guiaba.

“Conocías muy bien la ciudad de La Plata. Te criaste acá, te ibas manejando hasta Capital, ¿pero no conoces La Plata? ¿Acaso piensan que somos todos boludos?”, reaccionó el hermano de la víctima. Y agregó: “Qué Justicia de porquería tenemos. Te matan y siguen libres porque papá y mamá ponen plata. FELICITAS ALVITE ASESINA”.

"Chica sana" y "de bien"

“Es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcohol y que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley ni con terceros”. Con esta afirmación, la defensa de Felicitas Alvite, la influencer que tiene orden de detención por el fatídico accidente ocurrido el 12 de abril pasado en la intersección de 13 y 532, la presentó ante la Cámara Penal, que ahora deberá pasar a resolver el recurso de apelación planteado contra esa medida restrictiva de su libertad ambulatoria.

La presentación lleva la firma de los abogados penalistas, Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri, y está fundamentada en la aparente falta de intención de parte de la imputada de provocar el resultado muerte.

Si bien reconocen una conducción imprudente y temeraria de Alvite, por la velocidad y la transgresión de la luz roja de un semáforo, en el instante previo al embiste, la alejaron de la posibilidad de que se haya representado la idea de causar semejante daño -el deceso de Rubén Walter Armand (35)-.

“Lejos de lo que la opinión pública y los magistrados puedan pensar, Felicitas es una persona que no tiene automóvil propio, comparte el de su madre con sus cuatro hermanos, no lo utiliza de noche, de día se limita a utilizarlo para ir al trabajo y no corre “picadas”, expresaron sus representantes letrados en su impugnación.

Siguieron: “En lo que hace al hecho que aquí respecta, Felicitas nos ha explicado que la noche del día previo al suceso que aquí se investiga, salió junto a unos amigos a un bar ubicado en un edificio que se encuentra frente a la Plaza Moreno de La Plata. Una vez que salieron del bar, y como Felicitas era la única persona que no había tomado alcohol, el dueño del automóvil le pidió que condujera. Debemos poner énfasis en manifestar que nunca se pacto una picada ni nada similar; lo que ocurrió, según nos cuenta nuestra asistida, pero que es concordante con las filmaciones que se encuentran incorporadas al proceso, es que le pidió a una persona conocida de City Bell, que se encontraba en otro vehículo, que la guiara para salir de la ciudad (vale destacar que Felicitas no vive en La Plata, habiendo conducido solo en tres ocasiones en esta ciudad y en horario diurno)”.

“De esta forma, Felicitas comenzó a seguir al otro automóvil con la finalidad de salir de la zona céntrica de La Plata; lamentablemente, y como consecuencia de su conducción imprudente y veloz, al llegar a la esquina de calle 13 y 32, cruzó un semáforo que se encontraba en rojo y causó la muerte de un muchacho”, agregaron.