Laurita Fernández confesó qué fue lo más complicado de su separación de Nicolás Cabré

La actriz reveló el motivo por el cuál solía volver con el actor tras las crisis. Vale recordar que, en abril de 2021 tras varios idas y vueltas en la relación, Laurita Fernández y Nicolás Cabré le pusieron punto final a su noviazgo, que se había iniciado en 2018 cuando trabajaban juntos en la obra teatral.

Ahora, a tres años de la ruptura, la conductora abrió su corazón y reveló que fue lo que más le dolió y lo más difícil de su separación del actor. Además, fue sincera cuando le preguntaron el motivo por el cuál tuvieron tantas reconciliaciones.

Así, cuando le consultaron si la piel que tenían juntos era el motivo del cuál "no se podían soltar", confesó: "He ido y vuelto con la mayoría de mis exs. Lo intenté. ¡Yo le pongo garra! Yendo y viniendo, separándome en plena pandemia... Todo horrible", dijo Laurita, que además señaló: "Me ha costado despegarme puntualmente de ese vínculo porque habíamos planeado una vida juntos y después se terminó", explicó.

Asimismo, se refirió a su vínculo con Rufina, la hija de Nicolás y la China Suárez: "Sí, es un amor. Eso fue lo más difícil", concluyó Laurita Fernández, dejando en claro que la relación que construyó con la hija de Cabré, fue lo más complejo en su separación.