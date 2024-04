Los perros sí entienden a los humanos

La ciencia no ha sabido hasta ahora responder claramente si los perros son realmente capaces de entender el significado de las palabras que se les dice, pero una nueva investigación avanza sobre el tema. El estudio, publicado en la revista Current Biology, sugiere que escuchar los nombres de sus juguetes favoritos activa los recuerdos de los perros. “No es tan evidente que los perros sepan lo que es una ‘pelota’”, explicó la coautora Lilla Magyari, de la Universidad Eotvos Lorand de Hungría. Con un par de excepciones famosas, a estos animales les ha ido mal en pruebas de laboratorio en las que se les exige buscar objetos tras escuchar sus nombres. Numerosos expertos han argumentado que no es tanto lo que se les dice sino cómo y cuándo se lo hace lo que los motiva y que reaccionan a sonidos particulares con un comportamiento aprendido. Para el estudio, los investigadores aplicaron una técnica de imágenes cerebrales no invasiva a 18 perros.