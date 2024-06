Gimnasia y el mercado de pases: ¿para comprar a Abaldo hay que vender a Benjamín Domínguez?

Recuperado se su mal momento personal, Matías Abaldo se ha convertido nuevamente en una de las figuras más relevantes y con mayor proyección del equipo tripero. Con tres goles en las cuatro primeras fechas, es el goleador del equipo de Marcelo Méndez y una de las llaves del poderío ofensivo albiazul.

La dirigencia de Gimnasia apunta a retenerlo, ya que no quieren otro No-negocio como fueron Johan Carbonero y Ramón Sosa, dos hallazgos del Lobo en los mercados de pases que pasaron sin que el club tuviera la posibilidad de hacer negocio a raíz de la imposibilidad de contar con dinero fresco para afrontar los pagos de los respectivos pases. Así, Racing se terminó quedando con el colombiano al negociar directamente con Once Caldas y Gimnasia hizo un pasamanos con poco dinero de por medio para que el paraguayo Sosa -hoy gran figura de la Liga Profesional- fuese a Talleres de Córdoba. Con Abaldo, los dirigentes no quieren que se repita la historia.

Justamente el dinero vuelve a estar en el centro de la escena. Gimnasia no tiene U$S 1.600.000 (en un único pago) para quedarse con el 50% del pase del extremo charrúa. Si bien Abaldo está a préstamo hasta diciembre, Gimnasia convive permanentemente con el fantasma de que aparezca un ofrecimiento directo superior a Defensor Sporting (dueño de la ficha) que a Gimnasia lo obligue a igualar esa oferta o a liberar al delantero, accediendo a un resarcimiento del 10% por haber sido la vidriera para el jugador en el fútbol argentino.

Ante esta situación, Gimnasia se encuentra casi ante la obligación de no perder un negocio a futuro, pero no tiene ingresos inmediatos. La venta de Ramón Sosa al fútbol inglés, la de José Paradela al Necaxa mexicano y una eventual salida de Alan Lescano a Brasil podrían ser las fuentes de financiamiento de la tesorería tripera, ya que el club cuenta con el 10% de una plusvalía por Sosa, el 25% de Paradela y el 50% del Pipa.

Justamente, la venta de Ramón Sosa abriría la vacante en Talleres y Andrés Fassi estaría interesado en volver a la carga por Benjamín Domínguez, a quien quiso llevar en el mercado pasado aunque nunca estuvieron cerca en los números de la negociación. Con un mercado de pases muy largo, que ya está abierto y se extenderá hasta fines de agosto, el riesgo del Lobo es no tener la chance de asegurarse a Abaldo antes de que llegue una oferta fuerte por Benjamín Domínguez. Y, en el peor de los casos para los hinchas triperos, quedarse sin el pan y sin la torta, los dos jugadores desequilibrantes por afuera a los que Marcelo Méndez podría exprimir al máximo de sus posibilidades.

Otro tema de mercado es la posibilidad de continuidad para el uruguayo Rodrigo Saravia, quien se encuentra muy cómodo en el Lobo. En condiciones normales, el partido ante Barracas Central será su despedida porque Gimnasia no tiene U$S 1.200.000 para comprar su ficha. La dirigencia intentará un nuevo préstamo o que el jugador destrabe su salida, pero sin certezas de que las negociaciones lleguen a buen puerto.