“Tengo que pelearme con Aston Villa”

Dibu Martínez volvió a expresar su deseo de ser parte de los Juegos Olímpicos de París, tras su participación en la Copa América. Más allá de su sueño, el arquero destacó que no la tiene nada fácil con el Aston Villa, que no quiere saber nada con cederlo.

“Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de selección, no está 100 por ciento dado. Yo siempre pongo a la Selección Argentina por delante y si tengo que pelearme con el club, lo haré. Lo más importante es la Copa América, después los Juegos Olímpicos. Mi sueño es llevar la dorada”, destacó con Tyc Sports.

En caso de no poder obtener el permiso, el Dibu le dio su total confianza al arquero de Boca, Leandro Brey, quien atajó en el Preolímpico: “Leandro Brey lo hizo muy bien. Si no es uno mayor, hay que darle continuidad a un arquero joven. Y si no Gerónimo Rulli o Juan Musso”.

Con respecto a lo que será la defensa de la Copa América, el arquero destacó que será más difícil que la anterior: “Va a ser más difícil que la anterior. Son diferentes sedes y viajas cada tres días, con entrenamientos de mucho calor. El desgaste va a ser muchísimo. Peso extra no tenemos, sabemos la dificultad que tiene el ganar cada partido. Todo el mundo te quiere ganar. Nuestro objetivo es llegar a la final e ir contra el equipo que sea”. Por último pidió que no haya penales: “En los penales tus compañeros confían a muerte, pero la contra es que a la mínima te matan todos. Esperemos que no haya penales en la Copa América, ya tuvimos muchas definiciones”