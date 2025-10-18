Colapinto: 16to en las prácticas y sin Sprint

El británico Lando Norris (McLaren) se quedó con el mejor tiempo en la única práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputa en el Circuito de las Américas, mientras que Franco Colapinto terminó decimosexto.

Con una vuelta de 1:33.294, el británico marcó el ritmo en Austin, por detrás quedó Nico Hülkenberg (Sauber) por 255 milésimas. El tercer mejor registro fue para Oscar Piastri, completando un gran inicio de jornada para la escudería McLaren.

La sesión tuvo múltiples cambios en los primeros lugares -por momentos lideró el británico de Ferrari, Lewis Hamilton y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen- y una bandera roja provocada por Lance Stroll (Aston Martin) tras desprenderse una pieza trasera de su monoplaza.

Con la pista nuevamente en condiciones, los equipos aprovecharon los últimos minutos para probar con neumáticos blandos y ajustar sus configuraciones de cara a la clasificación sprint, que se realizará a las 18.30 (hora argentina).

Por el lado de Colapinto, cerró su mejor vuelta en 1:34.653, quedando decimosexto, apenas doce centésimas por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que terminó decimoséptimo.

Con el cierre de la práctica libre, la actividad continuará este viernes con la clasificación para la carrera sprint a las 18.30. El sábado, se realizará la sprint a las 14 y la clasificación a las 18. Por otro lado, la carrera del Gran Premio de Estados Unidos se realizará el domingo a las 16.

En tanto el argentino finalizó en el puesto 17 en la Q3 de la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Austin de la Fórmula 1. El pilarense quedó afuera por muy poco, con un tiempo de 1:35.246, y terminó en el puesto 17, a dos de los que otorgan un lugar a la Q2, tras una muy mala primera vuelta que lo dejó 19°.