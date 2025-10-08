"Para verte Gambetear...": fiesta maradoniana en La Plata

Reimpresión de boletas: "Entre hoy y mañana tomaremos una decisión", anunció Ramos Padilla
Habrá feria y música en vivo en Tolosa. La entrada será libre y gratuita.
Escuchar esta nota
El próximo viernes 10 de octubre, La Plata volverá a recordar a Diego Maradona. La segunda edición de la Fiesta Maradoniana se realizará en Tolosa, con entrada libre y gratuita, feria, muestra, música y proyección en vivo del partido de la Selección (vs Venezuela).
La cita será en la Comunidad Ferroviaria de Tolosa (3 y 526), a partir de las 19 horas, con entrada libre y gratuita. Durante la tarde-noche, los platenses podrán recorrer una feria maradoniana, participar de una muestra con objetos y productos alusivos, y disfrutar de una radio abierta con entrevistas en vivo dedicadas al legado del astro.
Además, la jornada incluirá la proyección del amistoso entre Argentina y Venezuela, a las 21 horas, que será seguido por un show musical de “Vuelve el Tango”, en homenaje a Jorge Alorsa (el recordado autor de la famosa canción "Para verte gambetear", de la Guardia Hereje). El DJ Ness cerrará la celebración con una selección especial de temas para bailar y seguir festejando al “Diez”.
“Homenajeamos al Diego con todo el pueblo maradoniano que lo multiplica en remeras, banderas, pinturas, murales y música. Hay lugar para todxs si de homenajear al más grande se trata”, destacaron desde la organización.
Con espíritu festivo, popular y familiar, la Fiesta Maradoniana promete convertir a Tolosa en un punto de encuentro para quienes mantienen viva la memoria del eterno capitán de la Selección Argentina.
