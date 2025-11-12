Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

Deportes |CONFIRMADOS LOS DÍAS Y HORARIOS PARA LA ÚLTIMA DEL CLAUSURA

Estará en juego el pase a los playoff y a las copas

Se definen los puestos finales de la Tabla Anual que van a determinar los ingresos a los torneos internacionales de 2026

Estará en juego el pase a los playoff y a las copas

River se juega la chance de poder jugar un repechaje a la Libertadores

12 de Noviembre de 2025 | 03:11
Edición impresa

Ya comienza a palpitarse el desarrollo de la última fecha del Clausura de la Liga Profesional, que ya tiene los días y horarios confirmados por la organización.

Será una jornada decisiva, porque no solo se definirán los dos descensos (ver tema aparte), sino también los clasificados para los playoff y los que ingresen a la Copa Sudamericana y el que juegue el Repechaje para la Libertadores.

De acuerdo al programa dado a conocer por la organización de la competencia, la actividad comenzará el viernes, cuando Lanús se enfrente con Atlético Tucumán a partir de las 20.

El “Granate” ya tiene la clasificación a los playoffs asegurada (además, el 22 de este mes definirá la Copa Sudamericana con Atlético Mineiro, en Paraguay), mientras que el “Decano” debe ganar y esperar que se den una serie de resultados a su favor.

El sábado, por su parte, comenzará con posiblemente los platos fuertes del fin de semana, ya que Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan y Godoy Cruz hará lo propio frente a Deportivo Riestra, en los encuentros que definirán cuáles serán los dos equipos que pierdan la categoría.

 

El tercero de la Tabla Anual ingresará a la Copa a través de un Repechaje

 

Más tarde, a las 19:15, San Lorenzo, con chances de entrar a la Copa Libertadores 2026, jugará frente a su gente contra Sarmiento de Junín; y a las 21:30 Independiente se jugará su última ficha para seguir con chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Rosario Central.

El domingo será clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que jugarán River, Argentinos Juniors y Racing, que pelean por el tercer y cuarto puesto en la tabla anual. Si bien clasifican los primeros tres, un posible título de Boca o Rosario Central le abriría un cupo para el cuarto.

River, que atraviesa el peor momento futbolístico de los últimos años, y con varios futbolistas en el ojo de la tormenta, visitará al Vélez del Mellizo Guillermo Barros Schelotto, a partir de las 17.

Mientras que Argentinos Juniors (venció en la fecha anterior a Belgrano) y Racing jugarán como visitantes a las 20:15 de Estudiantes, en La Plata, y Newell´s, respectivamente.

