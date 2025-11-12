Estará en juego el pase a los playoff y a las copas

Liberan aumento de las cuotas en colegios que no tienen ayuda estatal
Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15
Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta cuándo y cómo participar
Otro accidente en el Sarmiento: 20 heridos y abrieron una causa
Comienza en la Cámara baja la discusión del Presupuesto provincial
J. Macri pide incluir en el Presupuesto nacional la deuda por coparticipación
Sindicalismo fragmentado frente al debate de los cambios laborales
Diego Santilli asumió en Interior con la meta de impulsar las reformas
Cierra el plazo para suscribirse al Diario y acceder a los sorteos
Proyectos solidarios recibirán la ayuda de una función teatral
Vecinos advierten por un “enorme” bache en la calle de 20 entre 68 y 69
Queja en La Loma por cloacas colapsadas y falta de respuesta oficial
Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se definen los puestos finales de la Tabla Anual que van a determinar los ingresos a los torneos internacionales de 2026
Ya comienza a palpitarse el desarrollo de la última fecha del Clausura de la Liga Profesional, que ya tiene los días y horarios confirmados por la organización.
Será una jornada decisiva, porque no solo se definirán los dos descensos (ver tema aparte), sino también los clasificados para los playoff y los que ingresen a la Copa Sudamericana y el que juegue el Repechaje para la Libertadores.
De acuerdo al programa dado a conocer por la organización de la competencia, la actividad comenzará el viernes, cuando Lanús se enfrente con Atlético Tucumán a partir de las 20.
El “Granate” ya tiene la clasificación a los playoffs asegurada (además, el 22 de este mes definirá la Copa Sudamericana con Atlético Mineiro, en Paraguay), mientras que el “Decano” debe ganar y esperar que se den una serie de resultados a su favor.
El sábado, por su parte, comenzará con posiblemente los platos fuertes del fin de semana, ya que Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan y Godoy Cruz hará lo propio frente a Deportivo Riestra, en los encuentros que definirán cuáles serán los dos equipos que pierdan la categoría.
LE PUEDE INTERESAR
River tendrá muchas bajas ante Vélez
LE PUEDE INTERESAR
Sancionan a Boca por excesos en el Superclásico
El tercero de la Tabla Anual ingresará a la Copa a través de un Repechaje
Más tarde, a las 19:15, San Lorenzo, con chances de entrar a la Copa Libertadores 2026, jugará frente a su gente contra Sarmiento de Junín; y a las 21:30 Independiente se jugará su última ficha para seguir con chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Rosario Central.
El domingo será clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que jugarán River, Argentinos Juniors y Racing, que pelean por el tercer y cuarto puesto en la tabla anual. Si bien clasifican los primeros tres, un posible título de Boca o Rosario Central le abriría un cupo para el cuarto.
River, que atraviesa el peor momento futbolístico de los últimos años, y con varios futbolistas en el ojo de la tormenta, visitará al Vélez del Mellizo Guillermo Barros Schelotto, a partir de las 17.
Mientras que Argentinos Juniors (venció en la fecha anterior a Belgrano) y Racing jugarán como visitantes a las 20:15 de Estudiantes, en La Plata, y Newell´s, respectivamente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí