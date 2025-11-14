La Universidad inscribe para el programa de becas de grado

En el marco del Programa de Atención Integral al Estudiante (PAIE), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) habilitó esta semana la convocatoria para su programa de becas estudiantiles 2026.

Las solicitudes ya se reciben desde ayer, de forma 100% online.

Según se informó desde la Dirección de Bienestar Universitario, la edición tiene como objetivo ayudar a estudiantes de grado regulares que se encuentren en situación de vulnerabilidad socio-económica o que necesiten sostén para complementar sus trayectos académicos. Así es como, los interesados podrán llenar el formulario digital en el sitio oficial del sistema de becas, acceder a la información de requisitos y adjuntar documentación respaldatoria desde su cuenta en el sistema SIU Guaraní.

Entre los principales criterios de selección, estar matriculado, acreditar una situación socio-económica, no haber recibido la beca durante más de dos años consecutivos, son algunos de los que se destacan.