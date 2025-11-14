Mañana a la noche, unos 50 museos abrirán sus puertas

Mañana, de 19 a 24, se realizará una nueva edición de “Museos a la Luz de la Luna”, cuando diferentes instituciones de La Región abran sus puertas de forma simultánea. La entrada será libre y gratuita.

Una de las actividades centrales se desarrollará en el Museo de La Plata (Paseo del Bosque), que contará con diferentes actividades en distintas salas. En la calle de ingreso, artistas circenses, actores y comediantes darán la bienvenida; en la sala de exhibición, habrá un recorrido con linternas; en la Sala Zoología de Verteberados Acuáticos, una experiencia inmersiva; y en el Aula Interactiva, se proyectará “Un mar de fantasía”. Además, en el Auditorio, “La Bandina” brindará canciones infantiles y la noche, a las 24, finalizará con Monoblock, un ensamble de percusión.

Además de los museos de la Universidad Nacional, otros cuarenta y siete museos -en los cuales se podrá realizar 10 circuitos- abrirán sus puertas en la noche de mañana.