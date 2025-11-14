EE UU: terminó el cierre del gobierno federal

Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó a última hora del miércoles un proyecto de ley de financiación gubernamental que puso fin a un cierre de gobierno de 43 días, que causó estrés financiero en decenas de miles de trabajadores federales que no cobraron su salario, dejó varados a un gran número de viajeros en aeropuertos de todo el país y causó largas filas en algunos bancos de alimentos.
El cierre agravó las divisiones partidistas en Washington, ya que Trump tomó medidas unilaterales sin precedentes -como cancelar proyectos e intentar despedir a trabajadores federales- para presionar a los demócratas con el objetivo de que cedieran en sus demandas.
El presidente republicano culpó de la situación a los demócratas y sugirió que los votantes no deberían recompensarlos durante las elecciones de mitad de mandato del próximo año. “Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no debería olvidar esto”, dijo Trump. “Cuando lleguemos a las elecciones legislativas y otras cosas, no olviden lo que le han hecho a nuestro país”.
La ceremonia de firma se celebró apenas horas después de que la Cámara de Representantes aprobara la medida en una votación que prácticamente siguió la proporción partidista de 222 a 209. El Senado ya había dado luz verde a la iniciativa el lunes.
Los demócratas querían prorrogar una desgravación fiscal mejorada que expiraba a finales de año y que reduce el costo de la cobertura sanitaria obtenida a través de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Se negaron a aceptar un proyecto de ley de gasto a corto plazo que no incluyera esa prioridad. Pero los republicanos recalcaron que esa era una disputa política independiente que se abordaría en otro momento.
La iniciativa es resultado de un acuerdo alcanzado por ocho senadores que rompieron filas con los demócratas después de llegar a la conclusión de que los republicanos no cederían en cuanto a usar un proyecto de ley de financiación gubernamental para extender los créditos fiscales de atención médica.
El acuerdo financia tres proyectos de ley de gastos anuales y extiende el resto de la financiación gubernamental hasta el 30 de enero. Los republicanos prometieron llevar a cabo una votación a mediados de diciembre en lo referente a la extensión de los subsidios de atención médica, pero no hay garantía de éxito.
El proyecto de ley incluye revertir el despido de trabajadores federales por parte del gobierno desde que comenzó el cierre. También protege a los trabajadores federales contra más despidos hasta enero y garantiza que reciban su salario una vez que termine el cierre. Para el Departamento de Agricultura, la medida significa que las personas que dependen de programas de asistencia alimentaria recibirán sus beneficios sin riesgo de que se vean interrumpidos durante el resto del año presupuestario. El paquete incluye 203,5 millones de dólares para reforzar la seguridad de los legisladores y 28 millones adicionales para la seguridad de los jueces de la Corte Suprema.
