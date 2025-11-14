Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Por segunda vez

El infierno de Cris Morena: que se sabe de su denuncia a un hombre por acoso, los detalles y la decisión de la Justicia

El infierno de Cris Morena: que se sabe de su denuncia a un hombre por acoso, los detalles y la decisión de la Justicia
14 de Noviembre de 2025 | 08:09

Escuchar esta nota

Cris Morena viene padeciendo esta desagradable situación desde hace 5 años. recordamos que, ya lo había denunciado, pero volvió a aparecer por su casa y su lugar de trabajo.

Así, Cris Morena acudió una vez más a la Justicia para denunciar que un hombre de 51 la estaba acosando. Según se supo ahora, esto comenzó en 2020 y cada vez se volvió más complejo, por eso decidió tomar cartas en el asunto.

Entonces, a través de sus redes, el periodista Mauro Szeta subió: “Ordena restricción perimetral y colocan tobillera al hombre que acosa a Cris Morena desde hace 5 años. El imputado ya cumplió con una probation por acosos y hostigamiento. Ahora, Leandro Lo Giudice, volvió a merodear a Cris. Le colocaron una tobillera de control”.

“En 2020 Cris hizo una denuncia y este hombre, Leonardo, tenía una perimetral”, contaron en la tele., dónde además sumaron: "Se acercaba a su domicilio y hacía guardias con su auto, la esperaba en sus oficinas de Capital… por cuatro años se comportó de manera tranquila, pero en julio algo cambió y Cris se vio obligada a realizar otra denuncia”, cerraron con el comentario del preocupante episodio. 

 

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

