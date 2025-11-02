Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Séptimo Día |CORREO DE LECTORES

Matar a Perón (Parte 2)

Matar a Perón (Parte 2)

ANDRÉS SALINERO

2 de Noviembre de 2025 | 04:31
Edición impresa

Hacía un calor pegajoso y húmedo esa mañana de junio, y Baroja estaba muy agitado por el esfuerzo. O más bien por su deplorable estado físico. O por el peso de esa porquería que intentaba meter en el avión, ni más ni menos que una enorme carcasa metálica circular rellena con media tonelada de tritonio expandido, una variante menos letal que el plutonio, aunque mucho más poderosa que la dinamita. Repentinamente, y por algún motivo que le resultaba ajeno, le vinieron a la mente Meteoro y su fabuloso Mark V capaz de todas las hazañas (1), el dibujito que veía de chico todas las tardes en casa de su abuela Carmen, la más buena del mundo por cierto. Naturalmente, no pensó que esto recién tendría lugar dos décadas más adelante, durante los gloriosos ‘70. Vinculó al nombre del avión con Meteoro y su auto increíble, y otra vez volvió a intuir una sutil estrategia de cooptación ideológica del “imperio yanqui”, como dirían algunos políticos también años después: unos románticos, o bien unos impostores -igual da para un político argentino-, de esos que pensarían que se podría prescindir del capitalismo combatiendo al capital, o simplemente tomando algún atajo.

Después de almorzar, durante la siesta, Baroja soñó con Hawai. Se vio a sí mismo surfeando olas enormes, alto, delgado, los abdominales marcados, y naturalmente, blanco, rubio y de profundos ojos azules. “Como todos los surfers, que hasta se ponen parafina en el pelo, aunque no entiendo bien para qué” - pensaría después, recordando el sueño. En su vigilia de ojos abiertos, vio una bella hawaiana desnuda mirándolo extasiada desde la playa. Y en esa pieza miserable de esa miserable base naval ubicada en ese miserable paraje del Río de la Plata, sucedió lo que tenía que suceder.

- ¡Baroja, levantate que hay que seguir!

Esta vez no era un milico el que lo apuraba. Era Laramuglia, un “civil” -como decían con desprecio los milicos- que nadie sabía qué carajo hacía en la base naval. Sospechas había, o más bien rumores. El más disparatado, es decir, el que seguramente se correspondía con la realidad, afirmaba que este tal Laramuglia era un empresario desquiciado que había comprado la carcasa de la bomba y un avión de guerra desarmado y dado de baja en una chatarrería de Carmelo, Uruguay. Y que, Cacciola y muchos dólares sucios mediante, había cruzado el charco con la carcasa y el avión hasta Punta Indio en una misión secreta. O no tan secreta, a esta altura. Ya todos parecían conocer o intuir el gran complot que se estaba tramando, hasta los cabos casi adolescentes que custodiaban (o más exactamente, estaban parados en aparente actitud vigilante) el acceso a la base naval. Lo que nadie se explicaba era de dónde había sacado este tipo el tritonio, si bien muchos gorilas antiperonistas devenidos analistas en riesgo político afirmarían décadas después que lo había comprado -es un decir- en Estados Unidos con complicidad de su gobierno, que veía en Perón la encarnación del fascismo en Sudamérica y obviamente se lo querían sacar de encima. El recuerdo traumatizante de la Segunda Guerra Mundial guerra todavía estaba fresco.

Continuará...

 

LE PUEDE INTERESAR

El Santos de Pelé (Parte I)

LE PUEDE INTERESAR

A “Los mufas” sólo le modificaría el título
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV

El Lobo, con la soga al cuello, visita el Monumental: hora, formaciones y TV

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil

Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense

La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio
Últimas noticias de Séptimo Día

El día que la humanidad empezó a vivir en el espacio

Pedro Mairal: la precisión aguda del desencanto

Ida Vitale, la mujer que aprendió a vivir “dentro de los libros”

La escritura, como acto de valentía

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla