Colapinto no repunta en Qatar: último en la sprint y se viene la clasificación

La Plata, capital del fútbol: el inagotable aporte de la Ciudad
El campeonato de Fórmula 1 entró en un momento definitorio de la temporada este fin de semana, en el que se lleva a cabo el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo tercera y penúltima fecha.
En la carrera sprint el ganador fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien dominó de principio a fin y recordó la distancia a 22 puntos con el líder del campeonato, que es el británico Lando Norris (McLaren). A su vez, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó cuarto y está a 25 puntos del líder.
La actividad en el GP de Qatar continuará solo en unas horas, cuando a las 15 (hora de Argentina) comience la clasificación para la carrera principal.
Dicha sesión también contará con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien está teniendo un fin de semana verdaderamente para el olvido, sin salir de la última posición.
La clasificación será de muchísima importancia, ya que el Circuito Internacional de Lusail tiene solo una recta larga y hay muy pocas oportunidades para realizar adelantamientos.
