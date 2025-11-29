Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¿Qué les pasa? Airbus en alerta máxima por fallas en miles de A320

¿Qué les pasa? Airbus en alerta máxima por fallas en miles de A320
29 de Noviembre de 2025 | 16:40

Escuchar esta nota

El gigante aeronáutico Airbus vivió entre el viernes y el sábado una de las jornadas más críticas de su historia reciente: miles de aviones A320 tuvieron que ser intervenidos de urgencia por un fallo en el sistema de navegación que, según expertos, pudo haber desencadenado un caos aéreo sin precedentes.

Aunque la compañía evitó dar cifras precisas, la situación fue tan grave que más de 6.000 aeronaves recibieron la orden inmediata de dejar de volar para reemplazar un software defectuoso. Un centenar, directamente, seguirá inmovilizado por tiempo indefinido.

El ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, salió rápidamente a intentar calmar los ánimos, pero ni él ni otro portavoz de Airbus lograrton disipar del todo la inquietud generada. El consejero delegado de la empresa, Guillaume Faury, pidió “disculpas sinceras” a aerolíneas y pasajeros, y admitió la gravedad del caso: “Nada es más importante que la seguridad cuando alguien se sube a uno de nuestros aviones”.

Y no exageraba. El A320, el modelo más vendido del planeta, con más de 12.000 unidades entregadas desde 1988, es la columna vertebral del transporte aéreo mundial.

El origen del caos

El origen del caos se remonta a un hecho ocurrido en octubre: un A320 de JetBlue, que volaba de Cancún a Newark, descendió de manera brusca y sin intervención humana. La causa: un fallo informático provocado por radiación solar intensa, que corrompió datos esenciales del sistema de control de vuelo.

El avión tuvo que desviarse y aterrizar de emergencia en Tampa, Florida. Y hubo pasajeros heridos. Ese episodio fue el que obligó a Airbus a activar una operación mundial de emergencia.
Tabarot aseguró que el fallo ya se corrigió en más de 5.000 aviones, pero admitió que “no toda la flota podrá volver a despegar” de inmediato.

Si bien inicialmente se habló de hasta 1.000 aviones afectados de manera prolongada, ahora la cifra bajó a un centenar. Aun así, el impacto global fue inevitable.

Retrasos, cancelaciones y aerolíneas colapsadas

El anuncio de Airbus golpeó al tráfico aéreo mundial justo en plena temporada alta de viajes:

Avianca reportó perturbaciones “significativas” y suspendió la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre: más del 70% de su flota requiere la actualización.

En México, Volaris y Viva Aerobús advirtieron sobre retrasos masivos.

En Estados Unidos, el caos fue menor pese a coincidir con Acción de Gracias, una de las fechas de mayor movimiento aéreo del año.

En Europa, Air France canceló 35 vuelos y Lufthansa aseguró que, por ahora, no suspenderá operaciones.

EasyJet anunció que ya actualizó toda su flota afectada.

En India, 68 aviones seguían sin intervención al cierre del sábado.

En total, y según la consultora Cirium, hay 9.400 aviones de la familia A320 operando hoy en el mundo. Nunca antes una actualización de software había puesto en juego semejante engranaje global.

