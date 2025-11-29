Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Opinión |Enfoque

Cosméticos, TikTok y niños: un trío que preocupa

Cosméticos, TikTok y niños: un trío que preocupa

Adam Plowright y Chloé Rabs

29 de Noviembre de 2025 | 02:34
Edición impresa

Columnistas de AFP

¿Deben los niños usar mascarillas faciales de belleza? Los dermatólogos lo desaconsejan, pero cada vez más marcas de cosméticos buscan acercarse a esta generación acostumbrada a los videos de “skincare” y maquillaje de TikTok.

La actriz canadiense Shay Mitchell anunció en noviembre el lanzamiento de su marca de cosméticos, Rini, dirigida a niños, a partir de tres años.

En su página web, la marca propone mascarillas hidratantes, o de otros tipos, con formas de unicornio o pandas.

Otras empresas están haciendo lo mismo. Creada en 2018, Evereden, también estadounidense y en pleno auge con más de 100 millones de dólares en ingresos, vende espráis, lociones tónicas y cremas hidratantes destinadas a preadolescentes.

“Los niños no necesitan cosméticos ni productos para el cuidado de la piel”, dice Laurence Coiffard, profesora de Farmacia en la Universidad de Nantes, en Francia, especializa en cosmetología.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

Alarmante retorno de enfermedades graves por la no vacunación

“Solo necesitan productos de higiene diaria -pasta de dientes y gel de ducha- y protector solar cuando están expuestos” en el exterior, explica.

En las redes sociales, cada vez es más frecuente ver a niñas muy jóvenes probando las llamadas “rutinas” de cuidado y belleza.

Conocidas como las “Sephora Kids”, en alusión a la famosa tienda francesa de cosméticos, algunas imitan desde los siete años a sus “influencers” favoritas en TikTok o YouTube.

Pero lo que puede parecer un juego, tiene sus riesgos, advierten los profesionales.

Usar productos cosméticos para adultos llenos de sustancias químicas conlleva exponerse a disruptores endocrinos y fitoestrógenos que pueden alterar el desarrollo hormonal y aumentar el riesgo de tener alergias cutáneas, según han demostrado estudios científicos, alerta Coiffard.

Para estudiar este fenómeno, Molly Hales y Sarah Rigali, investigadoras estadounidenses de la Universidad Northwestern de Chicago, se hicieron pasar durante varios meses por chicas de 13 años en TikTok.

Luego analizaron 100 videos de belleza publicados por 82 perfiles de menores de edad y publicaron su trabajo en junio en la revista estadounidense Pediatrics.

En uno de los videos, una niña desarrolló una erupción cutánea con quemaduras después de aplicarse 14 productos diferentes en el rostro.

Otra contó que se levantaba a las 4H30 de la mañana para llevar a cabo su “rutina” de belleza antes de ir a la escuela.

“Me sorprendió la magnitud de lo que veía en estos videos, sobre todo la cantidad de productos que estas chicas utilizaban”, dice Hales.

”Imagen distorsionada”

Los videos presentaban un promedio de seis productos diferentes, incluyendo cremas antiarrugas para adultos, con un precio medio de 145 euros (168 dólares).

Algunas marcas estaban “representadas de forma desproporcionada”, como Glow, Drunk Elephant o The Ordinary, que se reivindican como alternativas saludables y naturales a otras empresas con productos químicos.

En los 25 videos más vistos, analizados por Hales, los productos contenían una media de 11 y hasta 21 sustancias potencialmente irritantes para la piel infantil.

Estas nuevas marcas, como Rini, Evereden o Saint Crewe, alegan que están orientando a los preadolescentes y adolescentes hacia alternativas más adecuadas.

“Los niños son naturalmente curiosos y, en lugar de ignorarlo, podemos aceptarlo” y se les puede proponer “productos seguros y suaves en los que los padres confían”, afirmó Shay Mitchell, cofundadora de Rini, en su cuenta de Instagram, con 35 millones de seguidores.

Además de sus posibles efectos perjudiciales, estos productos “perpetúan un modelo de belleza” y normalizan el uso de estos artículos “muy costosos y que consumen mucho tiempo”, advierte Hales.

En el plano psicológico, “el riesgo es dar al niño una imagen de sí mismo distorsionada, incluso erotizada”, dijo Pierre Vabres, miembro de la Sociedad Francesa de Dermatología, en una conferencia en París este mes.

“De la misma manera que un niño no es un adulto en miniatura”, recordó, “un cosmético no es un juguete”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia elige presidente: a dos horas del cierre de comicios, votaron casi 6.000 socios

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta

El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado

Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal

Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
+ Leidas

Noche caliente en Santiago, el Pincha va por el Ferroviario: formaciones, hora y TV

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

La Plata contra la AFA

Gimnasia elige presidente: a dos horas del cierre de comicios, votaron casi 6.000 socios

Al Pincha le surgió otro rival para esta noche en Santiago del Estero: el calor extremo

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Últimas noticias de Opinión

Multas para los que fumen en las playas de Mar del Plata

Al veranito financiero se le suma un impensado rebote de la economía

Alarmante retorno de enfermedades graves por la no vacunación

Lecciones de octubre 2025
Policiales
Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico
La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
Ensenada: quemaron en la cara a una adolescente durante una pelea entre vecinas
Intento de robo en Barrio Norte: delincuentes quisieron entrar a un edificio y escaparon
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Información General
Identificaron a una nueva especie de sapo cornudo
Agrimensura: nuevas autoridades y más impulsos para la formación
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Los números de la suerte del sábado 29 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Noche caliente en Santiago, el Pincha va por el Ferroviario: formaciones, hora y TV
Le anularon la primera vuelta a Colapinto y largará último en el GP de Qatar
Gimnasia elige presidente: a dos horas del cierre de comicios, votaron casi 6.000 socios
EN FOTOS | Las elecciones en Gimnasia: el voto de los candidatos y el color
El Pincha, Colapinto, final de Libertadores y más: agenda deportiva recargada este sábado
Espectáculos
Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico
Miranda! inauguró el "Nuevo Hotel Miranda" con una noche inolvidable en Noches Capitales
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla