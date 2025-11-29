Plantados contra el poder: Gimnasia y Estudiantes, por igual

Los clubes platenses son parte de la historia grande del fútbol argentino. Y, a veces, debieron enfrentarse a los poderes del fútbol: lo que hoy vive Estudiantes en su conflicto con los popes de la Liga Profesional lo vivió Gimnasia hace casi 100 años, cuando los arbitrajes escandalosos favorecían a los sospechosos de siempre: un puñado de clubes grandes autorizados a ser campeones.

En 1913, Estudiantes fue campeón en la Federación Argentina de Fútbol. En 1929, Gimnasia derrotó a Boca para ser campeón de la Asociación Amateur. Sin embargo, el blanqueamiento del profesionalismo abrió la puerta al oscurecimiento del fútbol.

En 1933 los poderosos del fútbol sacaron de las vías al “Expreso”, legendario equipo forjado por el entrenador húngaro Emérico Hirschl. Líder durante gran parte del campeonato, enfrentó a Boca como visitante y perdió 3 a 2 con dos goles ilícitos del rival -un penal inventado y un tanto en evidente fuera de juego- que le valieron al juez De Dominicis la expulsión de la Liga.

Dos fechas después, Gimnasia tuvo el primer gesto de desafío a los poderosos: ante un arbitraje parcial del árbitro Alberto Rojo Miró, hubo huelga de pies caídos y San Lorenzo venció a Gimnasia 7 a 1 con los jugadores triperos sentados en el césped desde el 3 a 1 en señal de protesta. La historia del primer equipo de Hirschl es también la historia del primer robo deportivo en la Argentina y de la primera huelga de futbolistas. Esa tarde, se estrenó la Marcha del Deporte, justo cuando el deporte quedó manchado. San Lorenzo, finalmente, fue el campeón.

No fue la única vez que el Tripero se enfrentó al poder. Si antes habían sido los jugadores, entre 1957 y 1967 presidió a Gimnasia Laureano Durán. Dueño de la frase “Gimnasia es periferia, el último mito viviente de la ciudad”, fue una de las voces que se alzaron contra el fútbol espectáculo de los presidentes de Boca Juniors (Alberto J. Armando) y River Plate (Antonio Vespucio Liberti), que no solo llenaron el fútbol argentinos de futbolistas extranjeros (brasileños, españoles y peruanos a la cabeza), sino que también apuntaban a reducir la cantidad de clubes en primera división. Eran los coletazos del “desastre de Suecia”. Durán fue una de las cabezas que desde el fútbol se opusieron a una Primera División de 14 clubes que aspiraba al dominio alternado de River y Boca. Cosas del fútbol, el millonario pasó ese tiempo sin salir campeón, un largo y oscuro túnel de 18 años en su brillante historia.

La lucha de Estudiantes contra el poder tampoco es nueva. No nació en el Gigante de Arroyito. Carga con un descenso en la mochila que tuvo raíz política, un enfrentamiento que lo dejó intervenido, sin sus mejores figuras transferidos a precios viles y con un descenso en 1953 que resultó inevitable. Tiempos en los que el sanlorencista Domingo Peluffo era el titular de la AFA solo acomodando los melones a medida que el carro se movía al ritmo de los vaivenes entre Casa Rosada y la CGT.

Claro que lo sucedido ante Rosario Central es distinto. Es el enfrentamiento frontal de la Casa Madre del fútbol con uno de sus afiliados. Uno de los clubes emblemáticos, con más de 100 temporadas en primera división, sin contra los títulos obtenidos, con la hazaña de Old Trafford como cumbre.

La sanción surgió luego de que los jugadores pinchas hicieran un “espaldazo” al pasillo a los jugadores de Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, en señal de protesta por la designación del equipo rosarino como campeón de Liga, decisión tomada por la Liga Profesional y la AFA tras sumar la mayor cantidad de puntos en el año. El gesto fue sugerido por el presidente Juan Sebastián Verón y ejecutado por el plantel dirigido por Eduardo Domínguez, generando repercusiones en el ámbito deportivo y político. Estudiantes había sacado los pies del plato a ojos de las autoridades del fútbol al emitir un comunicado en el que se descartaba cualquier tipo de votación en el Comité Ejecutivo que avalara la premiación al conjunto canalla.

El pasillo obligatorio generó hasta una investigación por supuesta alteración de los documentos de AFA para justificar la sanción a Estudiantes. El club albirrojo apuntó a la alteración de la metadata informática como uno de los argumentos para evitar las sanciones. A la vez, Independiente Rivadavia fue campeón de la Copa Argentina, Central Córdoba de Santiago del Estero (otro de los clubes del poder, en este caso bajo el paraguas de Toviggino) no hizo pasillo ni otro homenaje especial. No pasó absolutamente nada.

Las sanciones de dos fechas de suspensión (a cumplir en 2026) para Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain. Además, al capitán Núñez le impone una sanción de tres meses sin portar la cinta. Al club, una sanción económica y la presidente Verón una suspensión de seis meses. El club, en sus descargos, buscó ser una suerte de paraguas protector para los jugadores. El gobierno de la AFA, lejos de los paños fríos, redobló la apuesta con una sanción inédita y descabellada. Posiblemente, una muestra de poder por el poder mismo si hay amnistía para todos los futbolistas en el inicio del año próximo.

Estudiantes, en su descargo ante la sanción, comunicó que la CD se encuentra “analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes.” brindando “su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Nuñez y a todo el plantel profesional”.

Con repercusiones de toda índole, Estudiantes y Gimnasia jugarán (hoy y el lunes) contra los equipos del nuevo poder del fútbol argentino. Una historia que promete muchos más capítulos.,

El “espaldazo” de Estudiantes en el Gigante puso al fútbol argentino en estado de ebullición

En 1933 Gimnasia se cansó de los robos arbitrales y realizó una “huelga de pies caídos”