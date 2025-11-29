Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

La Ciudad |Un hilo invisible que une historias con casi 100 años de distancia

Plantados contra el poder: Gimnasia y Estudiantes, por igual

Tras el “pasillo gate” de Rosario surgen recuerdos del choque de los clubes platenses contra los poderes de turno. La huelga tripera del ‘33, un descenso político y la oposición al fútbol espectáculo, algunos casos

Plantados contra el poder: Gimnasia y Estudiantes, por igual

El pasillo de la discordia en el gigante de arroyito hizo temblar al fútbol argentino

29 de Noviembre de 2025 | 03:25
Edición impresa

Los clubes platenses son parte de la historia grande del fútbol argentino. Y, a veces, debieron enfrentarse a los poderes del fútbol: lo que hoy vive Estudiantes en su conflicto con los popes de la Liga Profesional lo vivió Gimnasia hace casi 100 años, cuando los arbitrajes escandalosos favorecían a los sospechosos de siempre: un puñado de clubes grandes autorizados a ser campeones.

En 1913, Estudiantes fue campeón en la Federación Argentina de Fútbol. En 1929, Gimnasia derrotó a Boca para ser campeón de la Asociación Amateur. Sin embargo, el blanqueamiento del profesionalismo abrió la puerta al oscurecimiento del fútbol.

En 1933 los poderosos del fútbol sacaron de las vías al “Expreso”, legendario equipo forjado por el entrenador húngaro Emérico Hirschl. Líder durante gran parte del campeonato, enfrentó a Boca como visitante y perdió 3 a 2 con dos goles ilícitos del rival -un penal inventado y un tanto en evidente fuera de juego- que le valieron al juez De Dominicis la expulsión de la Liga.

Dos fechas después, Gimnasia tuvo el primer gesto de desafío a los poderosos: ante un arbitraje parcial del árbitro Alberto Rojo Miró, hubo huelga de pies caídos y San Lorenzo venció a Gimnasia 7 a 1 con los jugadores triperos sentados en el césped desde el 3 a 1 en señal de protesta. La historia del primer equipo de Hirschl es también la historia del primer robo deportivo en la Argentina y de la primera huelga de futbolistas. Esa tarde, se estrenó la Marcha del Deporte, justo cuando el deporte quedó manchado. San Lorenzo, finalmente, fue el campeón.

No fue la única vez que el Tripero se enfrentó al poder. Si antes habían sido los jugadores, entre 1957 y 1967 presidió a Gimnasia Laureano Durán. Dueño de la frase “Gimnasia es periferia, el último mito viviente de la ciudad”, fue una de las voces que se alzaron contra el fútbol espectáculo de los presidentes de Boca Juniors (Alberto J. Armando) y River Plate (Antonio Vespucio Liberti), que no solo llenaron el fútbol argentinos de futbolistas extranjeros (brasileños, españoles y peruanos a la cabeza), sino que también apuntaban a reducir la cantidad de clubes en primera división. Eran los coletazos del “desastre de Suecia”. Durán fue una de las cabezas que desde el fútbol se opusieron a una Primera División de 14 clubes que aspiraba al dominio alternado de River y Boca. Cosas del fútbol, el millonario pasó ese tiempo sin salir campeón, un largo y oscuro túnel de 18 años en su brillante historia.

La lucha de Estudiantes contra el poder tampoco es nueva. No nació en el Gigante de Arroyito. Carga con un descenso en la mochila que tuvo raíz política, un enfrentamiento que lo dejó intervenido, sin sus mejores figuras transferidos a precios viles y con un descenso en 1953 que resultó inevitable. Tiempos en los que el sanlorencista Domingo Peluffo era el titular de la AFA solo acomodando los melones a medida que el carro se movía al ritmo de los vaivenes entre Casa Rosada y la CGT.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

LE PUEDE INTERESAR

Aumentan 15% los colectivos que circulan por la provincia: así quedan las nuevas tarifas en La Plata

Claro que lo sucedido ante Rosario Central es distinto. Es el enfrentamiento frontal de la Casa Madre del fútbol con uno de sus afiliados. Uno de los clubes emblemáticos, con más de 100 temporadas en primera división, sin contra los títulos obtenidos, con la hazaña de Old Trafford como cumbre.

La sanción surgió luego de que los jugadores pinchas hicieran un “espaldazo” al pasillo a los jugadores de Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, en señal de protesta por la designación del equipo rosarino como campeón de Liga, decisión tomada por la Liga Profesional y la AFA tras sumar la mayor cantidad de puntos en el año. El gesto fue sugerido por el presidente Juan Sebastián Verón y ejecutado por el plantel dirigido por Eduardo Domínguez, generando repercusiones en el ámbito deportivo y político. Estudiantes había sacado los pies del plato a ojos de las autoridades del fútbol al emitir un comunicado en el que se descartaba cualquier tipo de votación en el Comité Ejecutivo que avalara la premiación al conjunto canalla.

El pasillo obligatorio generó hasta una investigación por supuesta alteración de los documentos de AFA para justificar la sanción a Estudiantes. El club albirrojo apuntó a la alteración de la metadata informática como uno de los argumentos para evitar las sanciones. A la vez, Independiente Rivadavia fue campeón de la Copa Argentina, Central Córdoba de Santiago del Estero (otro de los clubes del poder, en este caso bajo el paraguas de Toviggino) no hizo pasillo ni otro homenaje especial. No pasó absolutamente nada.

Las sanciones de dos fechas de suspensión (a cumplir en 2026) para Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain. Además, al capitán Núñez le impone una sanción de tres meses sin portar la cinta. Al club, una sanción económica y la presidente Verón una suspensión de seis meses. El club, en sus descargos, buscó ser una suerte de paraguas protector para los jugadores. El gobierno de la AFA, lejos de los paños fríos, redobló la apuesta con una sanción inédita y descabellada. Posiblemente, una muestra de poder por el poder mismo si hay amnistía para todos los futbolistas en el inicio del año próximo.

Estudiantes, en su descargo ante la sanción, comunicó que la CD se encuentra “analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes.” brindando “su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Nuñez y a todo el plantel profesional”.

Con repercusiones de toda índole, Estudiantes y Gimnasia jugarán (hoy y el lunes) contra los equipos del nuevo poder del fútbol argentino. Una historia que promete muchos más capítulos.,

El “espaldazo” de Estudiantes en el Gigante puso al fútbol argentino en estado de ebullición

En 1933 Gimnasia se cansó de los robos arbitrales y realizó una “huelga de pies caídos”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

El pasillo de la discordia en el gigante de arroyito hizo temblar al fútbol argentino

Otros tiempos. La huelga de pies caídos cuando al Expreso lo sacaron de la vía al título

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago

Gimnasia elige presidente: responden los candidatos

Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74

Verdura que vuelve y se tira en La Plata: la caída del consumo pega en las quintas
+ Leidas

La Plata contra la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios
Últimas noticias de La Ciudad

La Navidad se adelanta: un salvavidas para la caja

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad

Tarifazo: al final, el micro subirá el 14,4 por ciento

La yerba, desregulada y con ajustes de precio
Policiales
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado
Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Es inminente la liberación de un asesino no punible
Información General
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Los números de la suerte del sábado 29 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un enorme papelón y el riesgoso relato antivacunas
El día de los materos, con grandes festejos organizados por el Museo del Mate
Espectáculos
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
“Vamo’ los pibes”: una oda a la amistad y a la desobediencia geriátrica
“La infiltrada”: vivir ocho años entre el miedo y la verdad
Susto con Rocío Marengo, internada y en reposo
Deportes
Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario
Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA
Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia
Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho
Los borrados en River se despidieron del plantel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla