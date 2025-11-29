Campeones de América: los que dejaron su huella con la Selección

Nolo Ferreira, piloto olímpico , también fue titular en el mundial de Montevideo /archivo

La Plata históricamente, siempre se ha caracterizado a lo largo de los años en aportar su materia prima a la Selección argentina, ya sea con jugadores nacidos en la Ciudad, o bien que hayan representado a Estudiantes y Gimnasia.

Y en ese sentido, el número de futbolistas que se dio el gusto de vestir la camiseta de la Selección y salir campeón de América es amplio. Es una recorrida por la historia, se pueden encontrar varios ejemplos de jugadores Pinchas y Triperos que dejaron la vara bien alta con la albiceleste y cuyos nombres ya forman parte de la rica historia del fútbol de nuestro país.

Como quedó dicho, en la Selección nacional hubo campeones que vestían en ese momento la camiseta de los equipos platenses.

También, jugadores formados en los clubes de la Ciudad que festejaron cuando eran profesionales en otros equipos.

Y un listado nutrido de futbolistas albirrojos y albiazules que participaron de la competencia continental con nuestro combinado, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú o Venezuela.

En la competencia inaugural del Campeonato Sudamericano, disputado en Buenos Aires en 1916, Gimnasia estuvo representado por Ricardo Naón, el hermano mayor de Arturo, el “ Torito”.

Mientras que Andrés Barcos, que vestía en aquel entonces la camiseta albirroja, estuvo presente en el Torneo Sudamericano de 1919, desarrollado en Río de Janeiro, Brasil, certamen en el que también participó Roberto Felices, apellido fundacional del regreso del fútbol a Gimnasia.

La nómina es amplia, y así, Raúl Echeverría, delantero del Pincha, estuvo presente en las competencias celebradas de 1920 (Viña del Mar) y 1921 (Buenos Aires), iniciando así años de mucha presencia albirroja con la camiseta celeste y blanca.

Otro nombre de peso fue el de Manuel “Nolo” Ferreira, quien estuvo en 1927 (Lima) y 1929 (Buenos Aires). La misma suerte corrió Miguel Ángel Lauri (hoy reconocida filial de la Región) en la Copa de 1935 (en Lima) y Alberto Zozaya en 1937 (Buenos Aires).

De los denominados “los profesores” también se dio el gusto de jugar el “Conejo” Scopelli, pero cuando ya no formaba parte del plantel albirrojo.

Roberto Sbarra, el gran Robertón que fue entrenador de los dos clubes platenses, y luego periodista de Radio Rivadavia (fue corresponsal durante varios años), representó a Estudiantes en 1935 y 1941. También Héctor Blotto metió doblete pincha en 1937 y 1942.

con sangre albiazul

Por su parte, los futbolistas triperos recuperaron presencia en el combinado en los ‘40, con Gabino Arregui en 1941 (en Chile) y Oscar Montañes en 1942.

En este último, el histórico jugador mens sana (el que más veces vistió la camiseta con la franja azul hasta que fue superado por Guillermo Sanguinetti y Jorge San Esteban) compartió plantel con Ángel Laferrara, de Estudiantes, que también estuvo presente en el torneo celebrado en Uruguay.

Se le suma además Nicolás Palma y Manuel Pelegrina (el inolvidable Payo, séptimo goleador del fútbol argentino en toda la historia) representaron a Estudiantes en 1945 en Chile; Gabriel Ogando y Saúl Ongaro fueron los representantes albirrojos en la Selección de 1946 en el Sudamericano disputado en nuestro país.

En 1957, Ángel Schadlein, de Gimnasia) fue uno de los titulares que respaldó el talento de los Carsucias de Lima, Corbatta, Maschio, Angelillo, Sívori y Cruz.

En 1963, el Sudamericano a nivel selección se jugó por primera vez en Bolivia e integró el plantel el arquero Juan Oleinicki, de Estudiantes. En Uruguay 1967 estuvo el histórico lateral tripero Antonio Rosl.

En 1979, Enrique Vidallé (en ese momento en Gimnasia) fue uno de los arqueros argentinos, en una competencia sin localía fija que se disputó entre julio y octubre, con variantes enlas citaciones.

Igual fue la dinámica en 1983, cuando Carlos Bilardo (ese año asumió la conducción técnica de la Selección en reemplazo de César Luis Menotti) citó a varios jugadores de su confianza en el gran equipo pincha campeón el año anterior: Julián Camino, Miguel Russo, José Daniel Ponce y Alejandro Sabella recibieron esas convocatorias entre agosto y setiembre.

En los ‘90, fue una constante la convocatoria de jugadores extranjeros a las distintas selecciones.

Así, el peruano Jorge Cordero (Gimnasia) estuvo en Chile 1991; los también triperos Guillermo Sanguinetti y Hugo Romeo Guerra fueron citados por Uruguay para la copa del ‘93 en Ecuador, donde compartieron plantel con Adrián Paz , el delantero de Estudiantes).

En 1995, Carlos Bossio fue unos de los arqueros convocados por Daniel Passarella para la Copa América de Uruguay por sus méritos en la campaña pincha en el Nacional B para regresar a Primera.

Estudiantes también aportó en Bolivia 1997: los elegidos fueron Ricardo Rojas (Paraguay) y Leonardo Ramos (Uruguay).

Ya en el siglo XXI, Argentina se bajó de la competencia en Colombia 2001 pero Estudiantes tuvo presencia a través del chileno Alejandro Osorio.

En Venezuela 2007, estuvieron Juan Sebastián Verón (Estudiantes) y el chileno Álvaro Ormeño (Gimnasia). El Lobo estuvo representado en la Copa de 2011 en nuestro país por el “Maestrico” César González, venezolano con un opaco paso por el equipo que dirigía Ángel Cappa. Álvaro Pereira, quien no rindió en la medida de los esperado en Estudiantes, representó a Uruguay en la competencia de Chile 2015 y otro albirrojo, Mariano Andújar, integró nuestra Selección en la Copa América del Centenario, disputada al igual que la actual edición, en Estados Unidos, en 2016.

¿Quiénes dieron la vuelta olímpica con nuestra selección? Raúl Echeverría (Estudiantes) fue campeón en 1921, “Nolo” Ferreira (Estudiantes) se consagró en 1927 y repitió en 1929. En 1937 festejó Alberto Zozaya (Estudiantes), acompañado por un platense y tripero que jugaba el último tramo se su ilustre campaña en Boca Juniors, el legendario Francisco Varallo.

Raúl Echeverría, “Nolo” Ferreira y Alberto Zozaya, los tres albirrojos, fueron campeones

Pancho Varallo fue otro de los platenses que dejó su huella en la Selección, jugando para Gimnasia