Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

La Ciudad |A partir del próximo año

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad

El Gobierno Nacional lanzó un nuevo esquema, que redefine quiénes podrán acceder a la asistencia. En diciembre aumenta la luz

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad

Se eliminan las categorías N1, N2 y N3 vigentes / El Dia

29 de Noviembre de 2025 | 03:40
Edición impresa

El Gobierno Nacional presentó el nuevo esquema de subsidios de energía, que abarca los servicios de electricidad, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes. La medida, que también impactará en la Ciudad, reemplaza el sistema vigente y establece un nuevo modelo en la relación entre el Estado, las empresas proveedoras y los usuarios residenciales.

Según se explicó, la intención oficial es simplificar la estructura de beneficios, transparentar los costos reales del sistema y reducir el gasto fiscal destinado a la asistencia tarifaria. Sin embargo, estos cambios implicarán un aumento en las tarifas, que pegarán de lleno en el bolsillo de los platenses.

Un esquema unificado

El principal cambio radica en la eliminación de las actuales categorías N1, N2 y N3, así como de todos los programas paralelos de asistencia. En su lugar se implentará un solo sistema de subsidios, al que podrán acceder únicamente los hogares con ingresos que no superen el equivalente al valor de tres Canastas Básicas Totales (unos de $3.641.397 por mes).

La incorporación al nuevo régimen será automática para quienes ya reciben subsidios en la actualidad. En cambio, los usuarios de garrafas o gas propano por redes que nunca estuvieron registrados deberán inscribirse a partir de enero de 2026 para recibir el beneficio.

La aplicación de los subsidios

La reducción del costo final para los usuarios se concentrará en los períodos de mayor gasto energético, con el objetivo de amortiguar los picos estacionales.

En electricidad se aplicará una bonificación del 50 por ciento hasta un consumo de 300 kWh mensuales durante invierno y verano, y 150 kWh en los meses de clima templado.

Tarifazo: al final, el micro subirá el 14,4 por ciento

La yerba, desregulada y con ajustes de precio

En el caso del gas por redes, el subsidio será también del 50 por ciento entre abril y septiembre, coincidiendo con los meses de calefacción.

Para garrafas y gas propano se otorgará un aporte directo acreditado en billeteras virtuales equivalente a media garrafa por mes, más una garrafa adicional en invierno.

Por otra parte, a partir de 2026, las facturas incluirán de manera explícita el costo real de producción y distribución de la energía.

El impacto a nivel local

La reestructuración busca bajar el gasto del Gobierno destinado a subsidios. No obstante, el impacto final en los hogares dependerá de su nivel de ingreso y de sus patrones de consumo energético.

Los cambios tendrán incidencia en la Ciudad, donde Edelap y Camuzzi brindan los servicios de electricidad y gas natural, respectivamente. El nuevo escenario tarifario tendrá efectos sociales, económicos y urbano, ya que el distrito se encuentra dentro de las localidades en que se aplicará con mayor intensidad, debido a su combinación de densidad urbana, alta demanda energética y una marcada presencia de sectores medios y medios-bajos.

Así, una parte significativa de los usuarios platenses se ubica en rangos de ingresos que podrían quedar justo por encima del límite fijado para acceder a los subsidios. Esto significa que miles de familias —especialmente en barrios de clase media y media-baja— podrían dejar de recibir asistencia estatal y afrontar el costo pleno de la energía.

Según datos que difundió el Organismo de Control Eléctrico de la Provincia en 2024, en la Ciudad hay 18 mil hogares en condiciones de recibir subsidio por bajos ingresos. El 45% corresponde a personas jubiladas y pensionadas; el 27%, a sectores alcanzados por programas sociales; y el resto, a personas con discapacidad y con pensiones no contributivas, excombatientes de Malvinas, integrantes del Registro Nacional de Barrios Populares y otros.

Suba de la luz en la Provincia

En este contexto, se conoció ayer que la Provincia autotizó un aumento del 3,6 por ciento en la tarifa de la luz, que comenzará a aplicarse a partir de diciembre.

La actualización quedó fijada en la Resolución N°1.118/2025 publicada ayer en el Boletín Oficial. Allí, se informó que la suba responde al traslado de precios mayoristas dispuesto por el Gobierno nacional y un ajuste en el Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente a las empresas prestadoras.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

