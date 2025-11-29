La Navidad se adelanta: un salvavidas para la caja

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Según referentes comerciales, con las ventas anticipadas buscan atacar el bajo consumo y ofrecer posibilidades de ahorro
Aunque falte un casi un mes para Navidad, en las góndolas y expositores de bazares, supermercados y negocios barriales de la Ciudad -entre otros comercios-, ya se exhibe desde árboles de plástico hasta sets de bolas de colores y brillantes. También desbordan pan dulces, budines, turrones y cajas completas navideñas.
Todo empezó, podría decirse, lejos de la fecha tradicional de armado de árbol y el pesebre, el 8 de diciembre, junto con la celebración por el Día de la Virgen. Referentes comerciales consultados coincidieron en que la crisis de consumo expuesta (según el Indec, los autoservicios mayoristas cayeron en septiembre 13,1% en valores interanuales y los supermercados 0,2% con respecto a agosto) provocó que la decoración navideña irrumpa antes de tiempo en las vidrieras locales: en algunos hipermercados, la venta de productos comenzó a principios de noviembre.
José Candiota, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, dijo: “Al haber poca venta, los productos navideños ayudan para hacer más caja”.
Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros, contó a EL DIA que, como estrategia de venta -y también para ayudar a los clientes- comercializarán una caja navideña a 7.000 pesos junto a otros colegas almaceneros.
El adelanto, apuntan en los comercios, busca tentar con la idea de encontrar precios más bajos y a la vez, dividir el peso de las compras en dos meses, por ejemplo.
Este año, también llama la atención la cantidad de artículos importados. Según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, hasta octubre de este año, las importaciones de artículos navideños subieron el 146 por ciento en monto y 164 por ciento en volumen, en valores interanuales.
Valentín Gilitchensky, tesorero de la Federación de Empresarios de La Plata y directivo en la asociación comercial de calle 8, señaló que “este año no hubo problema con la importación. Fue como un aluvión de productos” y apuntó sobre la venta anticipada que “noviembre fue un mes muy duro”.
Los artículos de decoración y los que integran la mesa navideña, presentan una amplia gama de precios que varía según tamaño, marca y calidad.
En bazares y otros comercios de la Ciudad, se pueden adquirir árboles navideños desde 30 centímetros hasta 2 metros. Además, los precios oscilan entre 22.000 y 120.000 pesos. No obstante, aquellos completos (con pelotas brillantes y adornos incluidos) pueden llegar a estar entre 150.000 y 175.000 pesos. También están los que tienen hasta copos de nieve y están entre 450.000 y 500.000 pesos. Se pueden conseguir en cuotas.
Para quienes disfrutan con la decoración del arbolito navideño, la variedad de adornos parece no tener fin: desde moños a pelotas de colores; desde estrellas a coronas de rosas.
En cuanto a los precios, la situación es similar: los sets de bolas navideñas están entre 3.000 y 4.900 pesos las más chicas y de 7.500 a 11.000 las más grandes.
Las guirnaldas se pueden conseguir por 4.000 pesos y los moños van de 1.200 (los más chicos) a 5.700 pesos (los más grandes). La estrella, según textura y tamaño, entre 1.900 y 4.500 pesos. Además, la corona de rosas para la puerta ofrece una enorme disparidad: ronda entre los 11.000 y 42.000 pesos, según cantidad de plantas y rosas.
Quienes deseen agregar el pesebre o el famoso “nacimiento”, con las piezas de Jesús, María, José y animales en miniatura, tendrán que pensar en agregar entre 5 mil y 30 mil pesos a la inversión.
Ya en un terreno performático, la vestimenta que transforma en Papa Noel y alegra a los más chicos de la familia, se puede conseguir por 42.000 pesos.
En pocas palabras, quien quiera decorar su hogar por la fiesta navideña, podría gastar entre 150.000 y 200.000 pesos con un árbol mediano, adornos varios y un nacimiento.
Los alimentos que integran la mesa de postre navideña también están exhibidos en las góndolas de almacenes y supermercados hace semanas y, al igual que los adornos, ofrecen diferentes precios y marcas.
El pan dulce se puede conseguir desde 4.500 hasta 22.000 pesos, según los ingredientes. En cuanto a las barras de maní, van de 2.750 a 10.000 pesos, según la marca. Almendras y garrapiñadas, oscilan entre 1.900 y 5.000 pesos. Además, los turrones no superan los 2.000 pesos. En cuanto a los budines, se pueden adquirir desde 1.600 a 6.000 pesos.
Para los que quieren agilizar la compra, también se ofrecen cajas navideñas: por ejemplo, una con sidra, vino tinto, un budín, una garrapiñada, un pan dulce y un turrón, puede llegar a costar 13.500 pesos.
