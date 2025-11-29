Salvaje golpiza a un joven en medio de un asalto

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Un joven de Berisso denunció haber sido víctima de un violento asalto durante la madrugada del viernes, cuando fue emboscado por al menos cinco personas que lo golpearon y le robaron sus pertenencias, incluida la moto.
Según relató a las autoridades, se encontraba en la casa de un amigo en la zona de las calles 8 y 134, donde habían quedado en compartir una cerveza.
Al llegar, encontró en el lugar a una mujer joven, cuyo nombre no registró. Pero cerca de las 3 de la mañana, aceptó llevarla al domicilio para lo cual ambos se subieron a su rodado.
El denunciante señaló que, al llegar a la esquina de 129 y 34, la joven descendió e ingresó en una vivienda. Instantes después, fue sorprendido por al menos cinco hombres que lo rodearon y comenzaron a golpearlo “por todos lados”, dejándolo en el suelo.
Los atacantes le sustrajeron las zapatillas, un teléfono celular, un bolso gris y su Siam Quirion 150 oscura.
Tras la brutal golpiza, la víctima fue abandonada en la esquina de una plaza cercana. Aturdido y herido, comenzó a caminar hasta cruzarse con un móvil policial que lo trasladó a la dependencia. Debido a los fuertes golpes, luego fue derivado al hospital Larraín, donde recibió atención médica.
El hombre afirmó no conocer a la chica, aunque estimó que tendría unos 25 años, y aseguró que consultará a su amigo para obtener más datos sobre su identidad. Sobre los agresores, sostuvo que no pudo identificar a ninguno: “Era de noche y salieron todos de golpe”, explicó.
La Policía investiga el hecho para determinar si la mujer actuó en complicidad con los atacantes y para intentar recuperar los elementos robados.
