Salvaje golpiza a un joven en medio de un asalto

La víctima del robo requirió asistencia y terminó en el hospital

Un joven de Berisso denunció haber sido víctima de un violento asalto durante la madrugada del viernes, cuando fue emboscado por al menos cinco personas que lo golpearon y le robaron sus pertenencias, incluida la moto.

Según relató a las autoridades, se encontraba en la casa de un amigo en la zona de las calles 8 y 134, donde habían quedado en compartir una cerveza.

Al llegar, encontró en el lugar a una mujer joven, cuyo nombre no registró. Pero cerca de las 3 de la mañana, aceptó llevarla al domicilio para lo cual ambos se subieron a su rodado.

El denunciante señaló que, al llegar a la esquina de 129 y 34, la joven descendió e ingresó en una vivienda. Instantes después, fue sorprendido por al menos cinco hombres que lo rodearon y comenzaron a golpearlo “por todos lados”, dejándolo en el suelo.

Los atacantes le sustrajeron las zapatillas, un teléfono celular, un bolso gris y su Siam Quirion 150 oscura.

Tras la brutal golpiza, la víctima fue abandonada en la esquina de una plaza cercana. Aturdido y herido, comenzó a caminar hasta cruzarse con un móvil policial que lo trasladó a la dependencia. Debido a los fuertes golpes, luego fue derivado al hospital Larraín, donde recibió atención médica.

El hombre afirmó no conocer a la chica, aunque estimó que tendría unos 25 años, y aseguró que consultará a su amigo para obtener más datos sobre su identidad. Sobre los agresores, sostuvo que no pudo identificar a ninguno: “Era de noche y salieron todos de golpe”, explicó.

La Policía investiga el hecho para determinar si la mujer actuó en complicidad con los atacantes y para intentar recuperar los elementos robados.