Es inminente la liberación de un asesino no punible

Un homicida no punible que está a resguardo con una medida de seguridad y una familia que sigue reclamando justicia. Se trata del caso que a principios de año tuvo como víctima a Mateo Yagame (18), a quien apuñalaron en un intento de robo. El hecho ocurrió en la Megatoma de Los Hornos y rápidamente terminó con el autor individualizado y puesto a resguardo judicial.
Sucede que es inimputable por tener 14 años y, aunque la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil aceptó dejarlo en un lugar cerrado, ese tipo de restricciones, se sabe, no pueden durar para siempre. Incluso hay planteos de inconstitucionalidad para los supuestos de sostenimiento indeterminado de la situación.
Por eso el temor y la preocupación de la familia de la víctima, ya que “el asesino va a estar suelto y moviéndose tranquilamente por la calle. Y nosotros seguimos llorando porque Mateo ya no está”.
La semana entrante, trascendió, habrá una audiencia clave para determinar cómo sigue el expediente y a la que convocarán a todas las partes.
Demás está decir que la problemática genera indignación social como pasó con Kim Gómez en Altos de San Lorenzo.
La brutalidad del ataque, la corta edad del agresor y la dificultad del sistema judicial para dar respuestas firmes cuando los autores de los crímenes son menores de 16 años, son factores que han abierto un debate profundo y recurrente en la sociedad: qué hacer con los chicos que cometen delitos gravísimos y cómo equilibrar protección, reinserción y responsabilidad penal sin vulnerar convenciones internacionales ni quedar atados a un sistema que, según muchos, “no contiene ni repara”.
Mientras tanto, el recuerdo de Matías sigue presente en el barrio de Los Hornos.
Sus amigos lo evocan con fotos, murales y pequeñas ceremonias que buscan mantener vivo su nombre. Y su familia enfrenta, una vez más, el dolor de saber que la vida de su hijo terminó abruptamente, mientras el responsable -sin capacidad legal para ser juzgado- volverá a caminar libre.
