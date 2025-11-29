Libertadores 2026: la final será en Montevideo

el centenario volverá a ser sede de la final de la libertadores / web

Conmebol definió las sedes para las finales de la Libertadores y la Sudamericana del próximo año, donde el Centenario de Montevideo y el Metropolitano de Barranquilla serán los estadios respectivamente.

La capital de Uruguay volverá a albergar un duelo decisivo de Copa Libertadores, como ocurrió en la edición 2021 donde Palmeiras derrotó 2-1 a Flamengo en el alargue.

De esta manera, junto con el Monumental de Lima, el Centenario lidera como sede de las finales únicas de la Libertadores, desde su implementación en 2019.

Y en la Sudamericana, Barranquilla será la primera ciudad colombiana que albergará una final internacional, desde que quitaron los encuentros decisivos a doble partido.

“¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026! Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol); a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y a todo el comité de la Conmebol”, dijo Alejandro Char, alcalde de la ciudad.