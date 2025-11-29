Con Messi, el Inter Miami va por la final

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
El equipo del astro quiere ganar la Conferencia Este y además meterse en el duelo decisivo por la MLS. Televisa MLS Pass
Desde las 20 y con Lionel Messi, Inter Miami enfrenta a New York City FC por la final de la Conferencia Este. El encuentro se disputará en el Chase Stadium y tendrá la televisación de MLS Season Pass. En caso de conseguir un triunfo, el elenco dirigido por Javier Mascherano disputará el título de la MLS ante el vencedor de San Diego y Vancouver Whitecaps.
Sin dudas, la ilusión es grande en las Garzas, ya que son candidatos y además sueñan con su primera estrella en el fútbol estadounidense. Fueron de menor a mayor en la temporada, pero con la presencia de Messi y la jerarquía de De Paul, sueña en grande.
El Inter Miami llega a esta instancia tras avanzar en los playoffs con una serie ajustada ante Nashville y una goleada 4-0 sobre Cincinnati. Por su parte, el rival de hoy llega como la sorpresa de la Conferencia Este, ya que logró eliminar a Charlotte y también a Philadelphia, el mejor de la etapa regular. En lo que va de la temporada, disputaron dos encuentros: en Miami empataron 2-2, mientras que en Nueva York el equipo de Messi goleó 4-0.
Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti o Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
New York City: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Raul Bicalho; Agustín Ojeda, Jonathan Shore, Kevin O’Toole, Hannes Wolf; Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández. DT: Pascal Jansen.
Hora: 20:00
Estadio: Chase Stadium.
TV: MLS Season Pass.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
