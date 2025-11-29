Unidos de Olmos ensaya otra vuelta olímpica

El Clausura de la Liga Amateur Platense podría definirse esta tarde, cuando se juegue la decimocuarta y penúltima fecha del torneo superior.

Desde las 16, en 58 y 132, Unidos de Olmos, puntero absoluito (con 32) y el principal candidato a llevarse el premio mayor, visita a Fomento (tercero, con 26), en un partido decisivo.

El “azulgrana”, que entre semana venció a Everton (1-0) y sacó cuatro puntos de ventaja, podrá coronarse como “tricampeón” en caso de superar al albiazul de Los Hornos. Inclusive, empatando también le alcanzará para festejar si es que pierde su escolta ADIP (28).

Y en la Primera B, Villa Montoro, líder con 32, también podría coronarse campeón del Clausura si le gana esta tarde a la Comunidad Rural, al que recibirá desde las 16 en 96 y 118. Mientras que Curuzú, segundo con 29 (recibe a Romerense), espera un tropezón del puntero para subirse a lo más alto y definir en la última fecha.