San Carlos se juega el pase a las “semis” del Reducido

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta
Suben las naftas desde el lunes por un nuevo tramo del impuesto
Las billeteras virtuales podrían pagar menos intereses a los clientes
El 6 de diciembre se celebrará la Fiesta de la Frutilla en Meridiano V
Presentación de la libreta de la Asignación Universal por Hijo ante Anses
La Plata, capital del fútbol: el inagotable aporte de la Ciudad
Campeones de América: los que dejaron su huella con la Selección
Plantados contra el poder: Gimnasia y Estudiantes, por igual
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Villa San Carlos, con toda la ilusión a cuestas, visita esta tarde desde las 17 a Acassuso, en la revancha de los cuartos de final del Reducido de Primera B, que otorga el segundo ascenso a la Primera Nacional.
El encuentro, que se jugará en el estadio “La Quema”, será dirigido por Sebastián Bresba.
El Celeste, que no pudo salir del empate en el cruce de ida (0-0), sabe que para llegar a las semifinales necesita ganar, no importa el resultado.
De acuerdo al reglamento, en caso de una nueva igualdad se recurrirán a los penales para determinar al ganador de la llave.
Aquel que resulte ganador, se cruzará en semifinales con el vencedor de la revancha entre Armenio (1) e Italiano (0), que se medirán esta tarde a las 17, en Ingeniero Maschwitz.
Los once de San Carlos podrían tener la variante en el arco, ya que Pablo Bangardino reemplazaría a Tomás Akimenco.
LE PUEDE INTERESAR
Unidos de Olmos ensaya otra vuelta olímpica
LE PUEDE INTERESAR
Con Messi, el Inter Miami va por la final
El otro partido de cuartos de final será Real Pilar (1), Flandria 1. Al cierre de esta edición se enfrentaban Argentino de Merlo (3) y Excursionistas (1).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí