San Carlos se juega el pase a las “semis” del Reducido

Villa San Carlos, con toda la ilusión a cuestas, visita esta tarde desde las 17 a Acassuso, en la revancha de los cuartos de final del Reducido de Primera B, que otorga el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El encuentro, que se jugará en el estadio “La Quema”, será dirigido por Sebastián Bresba.

El Celeste, que no pudo salir del empate en el cruce de ida (0-0), sabe que para llegar a las semifinales necesita ganar, no importa el resultado.

De acuerdo al reglamento, en caso de una nueva igualdad se recurrirán a los penales para determinar al ganador de la llave.

Aquel que resulte ganador, se cruzará en semifinales con el vencedor de la revancha entre Armenio (1) e Italiano (0), que se medirán esta tarde a las 17, en Ingeniero Maschwitz.

Los once de San Carlos podrían tener la variante en el arco, ya que Pablo Bangardino reemplazaría a Tomás Akimenco.

El otro partido de cuartos de final será Real Pilar (1), Flandria 1. Al cierre de esta edición se enfrentaban Argentino de Merlo (3) y Excursionistas (1).