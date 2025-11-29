Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Deportes |Con un comunicado

El SADRA fue crítico sobre la crisis en el arbitraje

29 de Noviembre de 2025 | 04:18
Edición impresa

En medio de la acusaciones cruzadas por los arbitrajes en el fútbol argentino, el Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA) lanzó un duro comunicado donde cuestionó irregularidades y una pérdida de credibilidad en los distintos partidos de la Liga Profesional y el ascenso.

“Durante los últimos siete años hemos denunciado públicamente y ante la justicia diversas irregularidades en las designaciones arbitrales, así como actuaciones que evidenciaban manipulación en resultados”. El sindicato añade que esas denuncias incluyeron casos que alcanzaban a árbitros propios y que “todas las presentaciones fueron realizadas ante los organismos correspondientes, sin obtener respuestas concretas”.

El comunicado además sostiene que, durante ese período, las medidas tomadas por las autoridades, como “la exclusión injustificada del SADRA”, la creación de “estructuras paralelas” y la “presión ejercida sobre árbitros de múltiples categorías deterioraron gravemente la credibilidad del arbitraje en todo el país”.

También señaló que “un grupo de árbitros y dirigentes defendió con firmeza la integridad profesional, resistiendo presiones y preservando la continuidad institucional”. Pero también denunció que “muchos vieron perjudicadas sus carreras, tanto en proyección como en designaciones, aun cuando fallos judiciales respaldaban su actividad”.

Y puntualizó en este contexto: “Hoy, tras años de denuncias, acciones legales y perseverancia, la sociedad comienza a dimensionar la gravedad de la situación. Jugadores, dirigentes, periodistas y miles de simpatizantes reclaman un cambio profundo en favor de un arbitraje honesto y transparente”, advierte.

“El patrimonio de los árbitros corruptos esta a la vista, las acciones que toman partidos tras partido también, y para combatir eso estamos nosotros, y todos Uds.….¡Es el momento de decir basta!”.

San Carlos se juega el pase a las "semis" del Reducido

Unidos de Olmos ensaya otra vuelta olímpica

“Desde SADRA reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la ética y la profesionalización, convocando a todos los actores del fútbol argentino a construir un sistema más justo y confiable. ¡Por un arbitraje transparente y honesto!”, finalizó.

Cabe destacar que Tapia, días atrás defendió la labor de los árbitros: “Tan malo el arbitraje argentino no es”.

 

