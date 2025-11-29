Los borrados en River se despidieron del plantel

River depedirá esta temporada sin pena ni gloria. Lejos de alcanzar los objetivos planificados en su momento, Marcelo Gallardo tendrá que hacer borrón y cuenta nueva.

Si bien el año futbolístico bajó el telón con la eliminación ante Racing, ayer fue formalmente la última práctica del plantel antes de iniciar unas largas vacaciones. Y no solo eso: se despidieron los jugadores que terminan contrato y además se espera que el Muñeco le comunique a varios otros -con vínculo vigente- que corren de atrás para la próxima temporada.

La reestructuración comenzó con decisiones fuertes. Antes de licenciar al plantel por tres semanas, Gallardo pasó la escoba en River y decidió no tener más en cuenta a Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Miguel Borja, cinco de ellos héroes del Bernabéu en la final de la Libertadores 2018 y todos con contratos hasta fin de año que no serán renovados.

Pero la fuerte limpieza abarca a más jugadores, que si bien en principio no serán borrados y se entrenarán a la par de sus compañeros ya saben que deberán buscarse club.

Las seis bajas (se suma Federico Gattoni, relegado desde mitad de año) y la postura del Muñeco de declarar prescindibles a Paulo Díaz, Sebastián Boselli, Fabricio Bustos y Facundo Colidio deja -hasta el momento- en 10 jugadores la reducción del plantel para el inicio del 2026. Una cantidad importante de bajas teniendo en cuenta que MG dispone hoy de 25 futbolistas.

Esa cifra no incluye a los lesionados en recuperación (Pezzella, Costantini y Maxi Meza) y se alcanza con varios pibes de la Reserva con experiencia en Primera, como los casos de Obregón, Giménez, De la Cuesta, Acosta, Juan Cruz Meza, Dadín, Ruberto, Jaimes y Freitas.

Además, Santiago Beltrán viajará en enero a San Martín de Los Andes para trabajar como tercer arquero junto a Armani y Ledesma.