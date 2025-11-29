Los borrados en River se despidieron del plantel

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
River depedirá esta temporada sin pena ni gloria. Lejos de alcanzar los objetivos planificados en su momento, Marcelo Gallardo tendrá que hacer borrón y cuenta nueva.
Si bien el año futbolístico bajó el telón con la eliminación ante Racing, ayer fue formalmente la última práctica del plantel antes de iniciar unas largas vacaciones. Y no solo eso: se despidieron los jugadores que terminan contrato y además se espera que el Muñeco le comunique a varios otros -con vínculo vigente- que corren de atrás para la próxima temporada.
La reestructuración comenzó con decisiones fuertes. Antes de licenciar al plantel por tres semanas, Gallardo pasó la escoba en River y decidió no tener más en cuenta a Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Miguel Borja, cinco de ellos héroes del Bernabéu en la final de la Libertadores 2018 y todos con contratos hasta fin de año que no serán renovados.
Pero la fuerte limpieza abarca a más jugadores, que si bien en principio no serán borrados y se entrenarán a la par de sus compañeros ya saben que deberán buscarse club.
Las seis bajas (se suma Federico Gattoni, relegado desde mitad de año) y la postura del Muñeco de declarar prescindibles a Paulo Díaz, Sebastián Boselli, Fabricio Bustos y Facundo Colidio deja -hasta el momento- en 10 jugadores la reducción del plantel para el inicio del 2026. Una cantidad importante de bajas teniendo en cuenta que MG dispone hoy de 25 futbolistas.
Esa cifra no incluye a los lesionados en recuperación (Pezzella, Costantini y Maxi Meza) y se alcanza con varios pibes de la Reserva con experiencia en Primera, como los casos de Obregón, Giménez, De la Cuesta, Acosta, Juan Cruz Meza, Dadín, Ruberto, Jaimes y Freitas.
Además, Santiago Beltrán viajará en enero a San Martín de Los Andes para trabajar como tercer arquero junto a Armani y Ledesma.
