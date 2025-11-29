Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho

Después de una temporada (aún no finalizó) que lo tuvo más tiempo fuera que dentro de las canchas, las alarmas por su estado físico se activan fácilmente.

Por eso, en estas últimas prácticas de la semana, el cuerpo técnico de Boca bajó las cargas de entrenamiento de Ander Herrera, con una molestia en uno de sus isquiotibiales, aunque lo incluirá en la lista de concentrados para el partido ante Argentinos. Alan Velasco, en cambio, se quedará afuera a la espera del alta definitiva.

Si bien el volante ya trabaja a la par de sus compañeros, todavía no recibió el okey de los médicos, por lo que lo va a esperar hasta la semana que viene para tenerlo de manera definitiva entre los suplentes. Es por eso que Clauduo Úbeda lo dejará afuera de los concentrados hasta que se confirme el alta definitiva.

El español atraviesa el período de mayor continuidad desde su arribo al club, aunque solo fue titular una vez (ante Tigre) y el resto fueron todos ingresos desde el banco de suplentes.

Actualmente, lleva ocho partidos sumando minutos y la idea del entrenador es que ante el Bicho pueda ser una de las cartas fuertes desde el banco de suplentes para Claudio Úbeda.

El vasco conoce muy bien su físico y por eso bajó la intensidad en los últimos días, tanto que no participó en la práctica de fútbol habitual de los jueves.

A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no se trata de un desgarro, sino solo de una molestia en uno de sus isquiotibiales que, creen todos, no le impedirá estar mañana en la Bombonera, cuando Boca vaya en busca del pase a la semifinales de los playoffs ante el siempre complicado Argentinos Juniors.

VELASCO ESPERA EL ALTA MÉDICA

Distinto es el caso de Velasco. El ex-Independiente está en la etapa final de la recuperación de la distensión en el ligamento interno de su rodilla derecha y viene de participar de las prácticas a la par de sus compañeros.

Sin embargo, aún no tiene ritmo físico ni futbolístico y por eso se qudedará afuera del cruce de mañana. Si su evolución sigue así y Boca avanza, podría volver para las semifinales.

Con los mismos futbolistas con los que encaró los octavos de final ante Talleres, el Sifón repetirá el 11 titular y también el banco de suplentes. Esta vez, con más presión de Edinson Cavani, que viene de completar una semana de entrenamientos y su rodaje ya lo empieza a poner a la par de los delanteros titulares, sobre todo de Milton Giménez, de flojas últimas presentaciones.

Así las cosas, el equipo que recibirá a Argentinos será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

la camsieta de boca entre las diez más vendidas

Más allá de que no vivió un gran año desde lo futbolístico, en este 2025 Boca volvió a reafirmarse como uno de los equipos más importantes del mundo.

El ambiente en los estadios del Mundial de Clubes fue motivo de orgullo para los propios y de admiración para los ajenos y ahora, a días del comienzo del 2026, el Xeneize volvió a entrar en un prestigioso ranking.

La agencia Euroméricas Sport Marketing realizó una lista de las camisetas más vendidas en todo el mundo y el conjunto de La Ribera ocupa la sexta posición.

Con 1.933.000 camisetas vendidas, Boca únicamente está por detrás de gigantes como el Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, y un equipo que adquirió gran popularidad por la llegada de Lionel Messi en 2023: el Inter Miami.

Por detrás de Boca se ubica otro equipo sudamericano: el Flamengo está octavo, con casi 300.000 menos que el conjunto que hoy comanda Claudio Úbeda. El ranking lo completan dos equipos ingleses como Manchester United y Chelsea, y el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde hoy milita Ronaldo.

Fuera del mismo, quedaron otros equipos muy importantes como Manchester City, Liverpool, Atlético de Madrid, Inter, Milan, Juventus y el propio River.