Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Deportes |Una de las opciones de úbeda para el partido de mañana

Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho

El español entrenó de manera diferenciada a raíz de una molestia en uno de sus isquiotibiales, aunque estará entre los citados

Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho

ander herrera, pese a algunas molestias, estará entre los convocados

29 de Noviembre de 2025 | 04:20
Edición impresa

Después de una temporada (aún no finalizó) que lo tuvo más tiempo fuera que dentro de las canchas, las alarmas por su estado físico se activan fácilmente.

Por eso, en estas últimas prácticas de la semana, el cuerpo técnico de Boca bajó las cargas de entrenamiento de Ander Herrera, con una molestia en uno de sus isquiotibiales, aunque lo incluirá en la lista de concentrados para el partido ante Argentinos. Alan Velasco, en cambio, se quedará afuera a la espera del alta definitiva.

Si bien el volante ya trabaja a la par de sus compañeros, todavía no recibió el okey de los médicos, por lo que lo va a esperar hasta la semana que viene para tenerlo de manera definitiva entre los suplentes. Es por eso que Clauduo Úbeda lo dejará afuera de los concentrados hasta que se confirme el alta definitiva.

El español atraviesa el período de mayor continuidad desde su arribo al club, aunque solo fue titular una vez (ante Tigre) y el resto fueron todos ingresos desde el banco de suplentes.

Actualmente, lleva ocho partidos sumando minutos y la idea del entrenador es que ante el Bicho pueda ser una de las cartas fuertes desde el banco de suplentes para Claudio Úbeda.

El vasco conoce muy bien su físico y por eso bajó la intensidad en los últimos días, tanto que no participó en la práctica de fútbol habitual de los jueves.

LE PUEDE INTERESAR

Los borrados en River se despidieron del plantel

LE PUEDE INTERESAR

El SADRA fue crítico sobre la crisis en el arbitraje

A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no se trata de un desgarro, sino solo de una molestia en uno de sus isquiotibiales que, creen todos, no le impedirá estar mañana en la Bombonera, cuando Boca vaya en busca del pase a la semifinales de los playoffs ante el siempre complicado Argentinos Juniors.

VELASCO ESPERA EL ALTA MÉDICA

Distinto es el caso de Velasco. El ex-Independiente está en la etapa final de la recuperación de la distensión en el ligamento interno de su rodilla derecha y viene de participar de las prácticas a la par de sus compañeros.

Sin embargo, aún no tiene ritmo físico ni futbolístico y por eso se qudedará afuera del cruce de mañana. Si su evolución sigue así y Boca avanza, podría volver para las semifinales.

Con los mismos futbolistas con los que encaró los octavos de final ante Talleres, el Sifón repetirá el 11 titular y también el banco de suplentes. Esta vez, con más presión de Edinson Cavani, que viene de completar una semana de entrenamientos y su rodaje ya lo empieza a poner a la par de los delanteros titulares, sobre todo de Milton Giménez, de flojas últimas presentaciones.

Así las cosas, el equipo que recibirá a Argentinos será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

la camsieta de boca entre las diez más vendidas

Más allá de que no vivió un gran año desde lo futbolístico, en este 2025 Boca volvió a reafirmarse como uno de los equipos más importantes del mundo.

El ambiente en los estadios del Mundial de Clubes fue motivo de orgullo para los propios y de admiración para los ajenos y ahora, a días del comienzo del 2026, el Xeneize volvió a entrar en un prestigioso ranking.

La agencia Euroméricas Sport Marketing realizó una lista de las camisetas más vendidas en todo el mundo y el conjunto de La Ribera ocupa la sexta posición.

Con 1.933.000 camisetas vendidas, Boca únicamente está por detrás de gigantes como el Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, y un equipo que adquirió gran popularidad por la llegada de Lionel Messi en 2023: el Inter Miami.

Por detrás de Boca se ubica otro equipo sudamericano: el Flamengo está octavo, con casi 300.000 menos que el conjunto que hoy comanda Claudio Úbeda. El ranking lo completan dos equipos ingleses como Manchester United y Chelsea, y el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde hoy milita Ronaldo.

Fuera del mismo, quedaron otros equipos muy importantes como Manchester City, Liverpool, Atlético de Madrid, Inter, Milan, Juventus y el propio River.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El deseo de Carlos Tevez es dirigir a Boca

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

La Plata contra la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

Los borrados en River se despidieron del plantel

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad

“Hola Maduro, soy Trump”: charla telefónica y ¿encuentro?
Últimas noticias de Deportes

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia

Los borrados en River se despidieron del plantel
Espectáculos
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
“Vamo’ los pibes”: una oda a la amistad y a la desobediencia geriátrica
“La infiltrada”: vivir ocho años entre el miedo y la verdad
Susto con Rocío Marengo, internada y en reposo
La Ciudad
La Navidad se adelanta: un salvavidas para la caja
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Tarifazo: al final, el micro subirá el 14,4 por ciento
La yerba, desregulada y con ajustes de precio
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Policiales
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado
Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Es inminente la liberación de un asesino no punible
Política y Economía
El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia
Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta
No hubo quórum en Diputados para tratar el endeudamiento
Condenan al excomisario bonaerense Carlos Caimi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla