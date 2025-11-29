Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta
Suben las naftas desde el lunes por un nuevo tramo del impuesto
Las billeteras virtuales podrían pagar menos intereses a los clientes
El 6 de diciembre se celebrará la Fiesta de la Frutilla en Meridiano V
Presentación de la libreta de la Asignación Universal por Hijo ante Anses
La Plata, capital del fútbol: el inagotable aporte de la Ciudad
Campeones de América: los que dejaron su huella con la Selección
Plantados contra el poder: Gimnasia y Estudiantes, por igual
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
No fueron allanamientos, sino órdenes de entrega de efectos. Las dispuso el juez federal Kreplak y tuvieron lugar en varias provincias
En el marco del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado”, se llevaron adelante una serie de diligencias en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, donde se levantaron más de 82 mil ampollas de fentanilo alterado, que estaban fuera de circulación y a disposición de los responsables de la causa.
Todo se inició tras el reporte de 58 personas fallecidas, cifra que continuó en aumento como consecuencia del suministro de fentanilo contaminado microbiológicamente. A raíz de estos hechos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) radicó una denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA, alertando sobre irregularidades cometidas por un laboratorio proveedor.
Frente a la gravedad de la situación, los investigadores dieron intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, Secretaría Nº 8 de Ramiro Riera, que instruyó profundizar la pesquisa.
Cabe destacar que el proceso judicial mantiene bajo investigación 173 muertes, presuntamente vinculadas a la aplicación de fentanilo contaminado. El caso es considerado una de las mayores tragedias sanitarias de los últimos años en el país.
Con el avance de la pesquisa se logró constatar que detrás del opioide adulterado con bacterias se encontraban los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., ambos pertenecientes al mega empresario Ariel García Furfaro, quien se encuentra detenido y procesado.
También fueron detectadas 187 droguerías, sanatorios y clínicas vinculadas a la distribución del producto, de los cuales 40 establecimientos habían recibido ampollas pertenecientes a los lotes comprometidos.
LE PUEDE INTERESAR
Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
LE PUEDE INTERESAR
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Todo el material secuestrado quedó al resguardo, bajo custodia, en las instalaciones de la ANMAT, así como también fue puesto a disposición del magistrado interviniente.
En las últimas semanas la causa por el fentanilo contaminado incorporó un insumo central: el análisis que el Cuerpo Médico Forense elaboró a pedido del juez federal Kreplak.
Ese estudio tomó 40 historias clínicas de pacientes fallecidos -parte de un universo mayor de 173 muertes bajo investigación- y trazó un panorama claro.
En 38 de los casos, los especialistas detectaron infecciones bacterianas vinculadas al anestésico adulterado producido por Laboratorios Ramallo SA y elaborado por HLB Pharma Group SA, cuya prohibición había sido dispuesta por la ANMAT siete meses antes.
La investigación judicial mantiene 14 procesados, entre ellos directivos y responsables técnicos de ambas compañías. Cuatro están detenidos en Marcos Paz: Ariel García Furfaro; Diego García; Javier Martín Tchukrán y José Antonio Maiorano.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí