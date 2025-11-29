Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado

Las dosis estaban fuera de circulación a disposición judicial / web

En el marco del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado”, se llevaron adelante una serie de diligencias en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, donde se levantaron más de 82 mil ampollas de fentanilo alterado, que estaban fuera de circulación y a disposición de los responsables de la causa.

Todo se inició tras el reporte de 58 personas fallecidas, cifra que continuó en aumento como consecuencia del suministro de fentanilo contaminado microbiológicamente. A raíz de estos hechos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) radicó una denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA, alertando sobre irregularidades cometidas por un laboratorio proveedor.

Frente a la gravedad de la situación, los investigadores dieron intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, Secretaría Nº 8 de Ramiro Riera, que instruyó profundizar la pesquisa.

Cabe destacar que el proceso judicial mantiene bajo investigación 173 muertes, presuntamente vinculadas a la aplicación de fentanilo contaminado. El caso es considerado una de las mayores tragedias sanitarias de los últimos años en el país.

Con el avance de la pesquisa se logró constatar que detrás del opioide adulterado con bacterias se encontraban los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., ambos pertenecientes al mega empresario Ariel García Furfaro, quien se encuentra detenido y procesado.

También fueron detectadas 187 droguerías, sanatorios y clínicas vinculadas a la distribución del producto, de los cuales 40 establecimientos habían recibido ampollas pertenecientes a los lotes comprometidos.

Todo el material secuestrado quedó al resguardo, bajo custodia, en las instalaciones de la ANMAT, así como también fue puesto a disposición del magistrado interviniente.

En las últimas semanas la causa por el fentanilo contaminado incorporó un insumo central: el análisis que el Cuerpo Médico Forense elaboró a pedido del juez federal Kreplak.

Ese estudio tomó 40 historias clínicas de pacientes fallecidos -parte de un universo mayor de 173 muertes bajo investigación- y trazó un panorama claro.

En 38 de los casos, los especialistas detectaron infecciones bacterianas vinculadas al anestésico adulterado producido por Laboratorios Ramallo SA y elaborado por HLB Pharma Group SA, cuya prohibición había sido dispuesta por la ANMAT siete meses antes.

La investigación judicial mantiene 14 procesados, entre ellos directivos y responsables técnicos de ambas compañías. Cuatro están detenidos en Marcos Paz: Ariel García Furfaro; Diego García; Javier Martín Tchukrán y José Antonio Maiorano.