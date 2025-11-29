Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Ayer el piloto de alpine no tuvo una buena jornada

Colapinto corre la sprint y la clasificación en Qatar

Colapinto corre la sprint y la clasificación en Qatar

colapinto no quedó conforme con la labor de ayer / afp

29 de Noviembre de 2025 | 04:08
Edición impresa

Franco Colapinto no tuvo una buena jornada ayer, por lo que va a largar en la última posición para la carrera del sprint que se va a largar a partir de las 11 en Qatar. Por su parte, a las 15, el argentino va a correr la clasificación.

Nuevamente el piloto argentino no estuvo cómodo con su auto de Alpine, por lo que no pudo avanzar a la Q2 del sprint, por lo que quedó en el vigésimo lugar.

El argentino terminó con un tiempo de 1:22.364, un poco por detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly, y cerró otra jornada para el olvido, como muchas del año.

Colapinto registró un muy flojo tiempo con gomas duras (no pudo mejorarlo con las blandas) y quedó a poco más de dos segundos y medio del líder de la sesión, que fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien giró en 1:20,954.

En el segundo lugar quedó el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), a solo 58 milésimas de su compañero de equipo, mientras que el otro piloto que pelea por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se sintió muy incómodo en su monoplaza durante toda la sesión y finalizó sexto, a poco más de medio segundo del líder.

Las grandes sorpresas de la sesión fueron los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz Jr. (Williams), además del francés Isak Hadjar (Racing Bulls), quienes se ubicaron tercero, cuarto y quinto, respectivamente.

“rompimos mucho el piso”

Tras la mala jornada que tuvo en la qualy del sprint, Franco Colapinto habló en rueda de prensa y detalló los problemas que tuvo con el auto. “No tuve grip (agarre) en toda la sesión. Creo que es más el hecho de tener poca carga. Después de la FP1, los dos (por Gasly) rompimos mucho el piso porque acá, el auto iba saltando mucho en las curvas rápidas. Los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más. Entonces son otra vez pisos de poca carga y creo que eso fue lo que más complicó. Con la goma dura en la FP1 no iba mal, pero después perdimos mucho ritmo. Hay que tratar de entender a la noche, pero es lo que hay y lo que tenemos”.

Y agregó: “Tengo menos grip ahora que con la goma dura en las curvas rápidas. Eso te saca confianza y no te da la estabilidad de entrada que necesitas en la F1. Lento, creo que en general estuvimos lentos y muy lejos. Creo que, en mi caso, un poco más complicado porque es un poco menos de grip puro y de puntos de carga que no tengo. Eso es lo más frustrante, pero hay que enfocarse en mañana. Hacer lo mejor posible y que sea lo que tenga que ser”.

Y volvió a dejar en claro que el fin de semana no va a ser fácil: “El hecho de no sentir grip y no tener carga pura en curvas rápidas y en las entradas de las curvas lentas, es lo que más complica y lo que no te hace disfrutar manejar. Es un auto que es complicado de manejar, es inestable y no se siente rápido”.

Y cerró preocupado: “Si miramos el resultado de la clasificación Sprint, está claro que no es donde queríamos estar y no es el mejor resultado. No hice una vuelta representativa con los blandos, ya que tuvimos un gran derrape y perdimos mucho tiempo. Con las trampas de grava tan cerca de la salida de las curvas aquí, cualquier error o salida de pista se castiga y se corre el riesgo de dañar el suelo, lo que nos ocurrió durante los entrenamientos y afectó un poco a nuestros preparativos. El coche se notaba más difícil de conducir en la sesión de la tarde en particular, y veremos qué podemos hacer para cambiar eso mañana”

 

