Juana Viale estalló contra la prensa por la pelea con su madre: “No me desafíes”

Marcela Tinayre fue tajante con los medios de comunicación al referirse a la supuesta pelea con su hija, Juana Viale, luego de que la actriz se ausentara de su cumpleaños número 75.

“¡No! -reiteró- Acabo de entrar y me dicen disparates, uno detrás del otro. No estoy peleada con mi hija ¿Quién dijo eso?”, dijo indignada. Luego Juana también fue consultada por el mismo tema y no pudo ocultar su enojo porque ella quería hablar sobre la serie de Yiya Murano, que estaba presentando en ese evento con la prensa.

Un cronista le contó que su madre había mencionado que ella llegó de viaje a las 4 de la madrugada, pero Juana respondió: “Llegué el día anterior”.

“¿Pero vos tenías ganas de ir...?”, le consultaron y a la conductora no le cayó muy bien la pregunta: “No me desafíes, yo no tengo que explicar nada a vos, ni de mí, ni de mi madre, ni de ningún vínculo. Te digo que llegué el día anterior, llegué el día anterior”. “La verdad, estaba muerta, no tenía ganas de ir al cumpleaños que había tanta gente, no podía, no me daba el cuero”, aseguró.