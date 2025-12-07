Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura

"Vergüenza" y "dolor": tras el pedido de "La Toretto" para trabajar de niñera, la reacción de la familia de Walter
Las Garzas derrotaron 3-1 a Vancouver, e hicieron historia, al conseguir su primer título de liga, en un duelo lleno de emociones
Inter Miami le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps de Canadá y se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, con la presencia de varios argentinos que fueron de la partida.
Con este resultado, el Inter Miami se consagra campeón de la MLS por primera vez en su corta historia. Sus anteriores títulos habían sido la Supporters Shield en 2024 y la Leagues Cup en 2023.
Para el astro argentino Lionel Messi, este significa su título número 46 de su exitosa carrera. A nivel ligas, esta es la décimotercera que conquista en su palmarés.
A los 9 minutos de partido y en un contragolpe, el argentino Tadeo Allende encaró por la izquierda y buscó el pase al segundo palo para su compañero pero el colombiano Edier Ocampo la interceptó, con la mala fortuna que le rebotó y terminó entrando en el arco del japonés Takaoka, siendo el 1-0 de los de Miami.
Ya en el complemento, a los 15 minutos, el Vancouver Whitecaps empataría el partido. En el punto penal, el delantero Brian White recibió de espaldas al arco y tocó a su derecha para el solitario ingreso de Ali Ahmed que le dio mordido con la parte interna de su pie diestro al primer palo del arquero argentino Rocco Ríos Novo que llegó a tocar la pelota pero se le terminó metiendo dentro del arco.
Sin embargo, a los 26 minutos, el argentino Rodrigo De Paul volvió a darle la ventaja al Inter Miami.
En campo propio, el mediocampista argentino nacionalizado paraguayo Andrés Cubas perdió la pelota con su compatriota Lionel Messi. El astro rosarino metió un pase al hueco para dejar mano a mano a su compañero de la Selección argentina que definió cruzado ante el achique del japonés Yohei Takaoka y puso el 2-1.
Lionel Messi sumó el título número 46 en su carrera, ya sea a nivel selección como de clubes
A los 49 minutos, Tras un pelotazo largo, Messi paró la pelota con el pecho a pasos del círculo central en campo rival y la tiró por encima del defensor que tenía de frente para dejar al argentino Tadeo Allende mano a mano con el arquero japonés Takaoka.
El ex jugador de Godoy Cruz de Mendoza se fue solo a enfrentar a Takaoka y terminó definiendo por debajo de las piernas del japonés, sellando así el primer título de liga para el Inter Miami.
