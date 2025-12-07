Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |LA PULGA SUMÓ SU TÍTULO 46, 13 A NIVEL TORNEO Y MASCHE EL PRIMERO COMO DT

Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura

Las Garzas derrotaron 3-1 a Vancouver, e hicieron historia, al conseguir su primer título de liga, en un duelo lleno de emociones

Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura

Inter de Miami ganó por primer título de Liga al derrotar al Vancouver / X

7 de Diciembre de 2025 | 02:22
Edición impresa

Inter Miami le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps de Canadá y se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, con la presencia de varios argentinos que fueron de la partida.

Con este resultado, el Inter Miami se consagra campeón de la MLS por primera vez en su corta historia. Sus anteriores títulos habían sido la Supporters Shield en 2024 y la Leagues Cup en 2023.

Para el astro argentino Lionel Messi, este significa su título número 46 de su exitosa carrera. A nivel ligas, esta es la décimotercera que conquista en su palmarés.

A los 9 minutos de partido y en un contragolpe, el argentino Tadeo Allende encaró por la izquierda y buscó el pase al segundo palo para su compañero pero el colombiano Edier Ocampo la interceptó, con la mala fortuna que le rebotó y terminó entrando en el arco del japonés Takaoka, siendo el 1-0 de los de Miami.

Ya en el complemento, a los 15 minutos, el Vancouver Whitecaps empataría el partido. En el punto penal, el delantero Brian White recibió de espaldas al arco y tocó a su derecha para el solitario ingreso de Ali Ahmed que le dio mordido con la parte interna de su pie diestro al primer palo del arquero argentino Rocco Ríos Novo que llegó a tocar la pelota pero se le terminó metiendo dentro del arco.

Sin embargo, a los 26 minutos, el argentino Rodrigo De Paul volvió a darle la ventaja al Inter Miami.

LE PUEDE INTERESAR

Con gol de Lautaro, Inter goleó y volvió a la punta de la Serie A italiana

LE PUEDE INTERESAR

Aston Villa venció al Arsenal y quedó cerca de la punta en la Premier

En campo propio, el mediocampista argentino nacionalizado paraguayo Andrés Cubas perdió la pelota con su compatriota Lionel Messi. El astro rosarino metió un pase al hueco para dejar mano a mano a su compañero de la Selección argentina que definió cruzado ante el achique del japonés Yohei Takaoka y puso el 2-1.

 

Lionel Messi sumó el título número 46 en su carrera, ya sea a nivel selección como de clubes

 

A los 49 minutos, Tras un pelotazo largo, Messi paró la pelota con el pecho a pasos del círculo central en campo rival y la tiró por encima del defensor que tenía de frente para dejar al argentino Tadeo Allende mano a mano con el arquero japonés Takaoka.

El ex jugador de Godoy Cruz de Mendoza se fue solo a enfrentar a Takaoka y terminó definiendo por debajo de las piernas del japonés, sellando así el primer título de liga para el Inter Miami.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En FOTOS | El Colegio Nacional y un reencuentro histórico de varias generaciones

Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad

VIDEO. Clásico histórico: contado por sus protagonistas

El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo

“La Toretto” de La Plata ahora quiere trabajar de niñera: ¿Podrá salir de la domiciliaria?

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
+ Leidas

La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense

Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Mundial 2026: Argentina ya conoce su ruta

Los números de la suerte del domingo 7 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón

Clásico del 12: empates, goleadas y una jornada sangrienta
Últimas noticias de Deportes

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Clásico del 12: empates, goleadas y una jornada sangrienta

Piedrahíta se perfila para ser titular en el Bosque

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha
Espectáculos
Composición: tema "La Vaca"
Noelia Marzol sin filtro ni tabúes, reveló cuántas veces tiene sexo con su pareja, a quien llenó de elogios
Finde XXL en La Platae: música, shows, teatro y más en la agenda de espectáculos
El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo
Cachitas Now!: un hola para decir adiós
La Ciudad
“Navidad sin dolor”: la iniciativa gratuita de la Facultad de Odontología
En FOTOS | La primera Fiesta de la Frutilla platense
Vecinos de Villa Castells exigen que se cumpla el fallo judicial por el agua
"Misa ricotera" en La Plata: las "tribus" coparon los alrededores del Estadio para ver a la banda del Indio Solari
Arrancó el operativo por la "misa ricotera" en La Plata: lo que hay que saber sobre los recitales de los Fundamentalistas
Policiales
"Vergüenza" y "dolor": tras el pedido de "La Toretto" para trabajar de niñera, la reacción de la familia de Walter
Viajaban desde La Plata: murió un funcionario de Seguridad bonaerense en un accidente en Ruta 3
¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón
Choque frente a la Comisaría Octava de La Plata: un policía motorizado hospitalizado tras colisionar contra un auto 
El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
Política y Economía
Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
El Gobierno intimó a la AFA y a Chiqui Tapia por publicitar una universidad que no está legalmente habilitada
La era Milei y la crisis de los partidos tradicionales
Para formalizar, la reforma laboral no debe olvidarse  de los gnomos productivos
Los aviones F-16 comprados a Dinamarca ya sobrevuelan la Capital Federal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla