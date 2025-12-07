Mundial 2026: Argentina ya conoce su ruta

"Vergüenza" y "dolor": tras el pedido de "La Toretto" para trabajar de niñera, la reacción de la familia de Walter
El vigente campeón del Mundo conoció fechas, horarios y sedes, de su camino rumbo a la defensa del título en la cita ecuménica de Estados Unidos, México y Canadá
Luego de que finalmente quedara definido el sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA dio a conocer ayer por la tarde los días, horarios y sedes de cada partido.
Con ese anuncio, la Selección Argentina ya tiene en claro el recorrido inicial y el mapa que deberá transitar en la fase de grupos de la próxima cita ecuménica. El vigente campeón del mundo fue ubicado en el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania, un grupo inédito que obliga al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a comenzar a trabajar en detalles específicos de cada rival.
La selección debuta el martes 16 de junio a las 22 horas ante Argelia en el Estadio de Kansas
A diferencia de otros mundiales más tradicionales en cuanto a logística, esta edición presenta un calendario particular y un reparto geográfico amplio, por lo que Argentina tendrá dos partidos en horarios nocturnos para el público local y uno en una franja más habitual. El debut será el martes 16 de junio, a las 22 horas argentinas, frente a Argelia en el Estadio Arrowhead, ubicado en Kansas City, Misuri. Allí comenzará el camino de la defensa del título, en un escenario que suele ofrecer un clima intenso y temperaturas variables.
El historial ante el conjunto africano es extremadamente acotado: apenas un partido, en 2007, en un amistoso que terminó 4-3 a favor del equipo nacional. Aquel encuentro es recordado por dos goles de un jovencísimo Lionel Messi, además de los aportes de Carlos Tevez y Esteban Cambiasso. Será la primera vez que ambos países se crucen en un Mundial, lo que obliga a analizar al detalle el presente argelino, su evolución en África y las particularidades de su estilo físico y vertical.
Seis días más tarde, el lunes 22 de junio a las 14 horas, la Selección disputará la segunda fecha contra Austria en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, uno de los recintos más grandes y modernos de la competición. El historial con los europeos también es breve, y se remonta exclusivamente al siglo pasado: un 5-1 argentino en Viena en 1980, y un empate 1-1 en 1990, nuevamente en territorio austríaco. Tampoco existen antecedentes en Copas del Mundo ni cruces oficiales, lo que convierte al duelo en otro desafío táctico de lectura fina para el equipo argentino.
La última jornada de la fase de grupos será el sábado 27 de junio a las 23 horas, otra vez en Dallas, y esta vez frente a Jordania, el rival más desconocido del cuarteto. Nunca se enfrentó a la Selección en amistosos ni competencias oficiales, lo que convierte al choque en un examen completamente nuevo. Será también el cierre de un recorrido que, pese a la magnitud del torneo, tendrá una logística relativamente amigable: entre Kansas City y Dallas hay alrededor de 800 kilómetros, lo que implica un viaje aproximado de una hora y media en avión, evitando así los largos desplazamientos que se temían durante la previa del sorteo.
Las dos últimas fechas del grupo J, jugará en el Estadio de Dallas, ante Austria y Jordania
Finalmente, tras muchas especulaciones, Argentina no jugará en San Francisco, sede inicialmente prevista para el Grupo J. En cambio, la distribución final determinó que toda la actividad del equipo se concentrará en la Región Centro y en la Región Oeste de Estados Unidos, aunque sin llegar a la Costa Oeste. Con fechas, rivales y sedes ya confirmadas, el seleccionado campeón del mundo puede empezar a enfocar su preparación con precisión, sabiendo que la defensa del título comenzará oficialmente bajo las luces de Kansas City.
Por otro lado, sus rivales ya tienen en agenda los otros enfrentamientos para completar el fixture del Mundial.
Siguiendo esta misma línea, por la primera fecha, horas luego de que finalice el encuentro de argentina, Austria y Jordania se medirán el miércoles 17 de junio a la 1 de la mañana en San Francisco Bay Area Stadium.
Por la segunda jornada, Jordania y Argelia se verán las caras el martes a la medianoche, en el Bay Area Stadium, San Francisco.
Por último, en la fecha que podría tener varias definiciones, mientras Argentina se mida ante Jordania el sábado 27 a las 23, en Dallas, Argelia y Austria jugará el otro cruce en el Estadio de Kansas.
De esta forma, se encuentran definidos con fecha, horario y sedes todos los partidos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
