Clásico decisivo: Boca y Racing, mano a mano por la final

El Xeneize recibe en La Bombonera a la Academia, desde las 19. Los de La Ribera quieren seguir transitando por la senda del triunfo, mientras que los de Avellaneda van por la hazaña
En una final anticipada, y en busca de quedar a un partido de la gloria, Boca y Racing se enfrentan desde las 19 en La Bombonera, por las semifinales del Torneo Clausura, en un duelo clásico, con gran promesa de juego, donde el ganador obtiene el primer pasaje a la definición del certamen en Santiago del Estero.
Es el decimotercer cruce mata mata entre ambos equipos, y al igual que los últimos espera estar a la altura. Se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro será Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.
Boca, que es dirigido por Claudio Úbeda, llega a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos seis partidos en una seguidilla que comenzó con la victoria por 3-1 ante Barracas Central, al tiempo que en sus siguientes presentaciones derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre, 2-0 a Talleres de Córdoba y 1-0 a Argentinos Juniors.
Estos resultados le permitieron al Xeneize finalizar primero en la Zona A del campeonato en la fase regular. Además de alcanzar el segundo puesto en la tabla anual para meterse en la Copa Libertadores 2026, y superar sin mayores complicaciones las fases de eliminación directa de los playoffs.
Con lo que respecta al equipo, el Sifón tiene decidido repetir el mismo equipo que ganó las dos instancias anteriores, pese a que en la semana se especuló con la posible inclusión de un mediocampista más y darle salida a Milton Giménez, quien está atravesando una sequía goleadora de seis partidos y ha fallado goles increíbles en el último tiempo.
Del otro lado, está Racing, quien atravesó un camino durísimo para meterse en las semifinales. En los octavos de final le ganó 3-2 a River gracias al gol en el último minuto del lateral Gastón Martirena. Ya en cuartos de final frente a Tigre tuvo muchísimas situaciones claras, pero se le cerró el arco a su goleador Adrián Martínez, por lo que tuvieron que ir a los penales, donde el arquero Facundo Cambeses atajó dos disparos para que la Academia se imponga por 4-2.
De cara a este encuentro, el conjunto de Avellaneda no podrá contar con varias de sus figuras, ya que Martirena y el mediocampista Santiago Sosa vieron la tarjeta roja ante Tigre, a la vez que el extremo Santiago Solari tiene un problema muscular.
Esta situación representa un gran dolor de cabeza para Gustavo Costas, quien prácticamente tendrá que rearmar el equipo.
En los lugares de Martirena y Solari estarán Facundo Mura y Tomás Conechny respectivamente, y para suplir la ausencia de Sosa pondría un defensor más, que será Marco Di Césare.
